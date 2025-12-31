Studiile spun că animalele fac oamenii mai fericiți, ajută la reducerea stresului și depresiei. Chiar și câteva minute petrecute în compania unui patruped contribuie la îmbunătățirea vieții. La final de 2025, mai mulți stăpâni au împărtășit cu publicația Iol povești despre animalele care le-au făcut anul mai bun.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Raza de soare din viața lui Norm

Norm Feingenbaum, un bătrân în vârstă de 93 de ani din Los Angeles, spune că labradorul său, Sunny, este cel mai bun prieten pe care ar putea să-l aibă. Sunny a dispărut timp de două săptămâni, iar perioada aceea a fost dificilă pentru Norm: nu dormea noaptea, se simțea anxios și absența prietenului său cuprinsese întreaga casă. Voluntarii unui adăpost s-au ocupat de găsirea lui Sunny și reunirea celor doi.

Când în sfârșit Sunny s-a întors acasă, starea lui Norm s-a îmbunătățit considerabil. „Fără ea, nu este nimic”, a spus bărbatul.

Sufletele pereche vin în orice formă

Kynlee este o fată din Kentucky, care s-a născut cu o tăietură în buza de sus. Familia ei l-a adoptat pe Tennessee, un Boston terrier ce are același defect fizic ca stăpâna sa, Kynlee. De când Tennessee a fost adoptat, fata are mai multă încredere în ea și a devenit mult mai pozitivă, spun părinții ei.

„Tennee este exact ca ea. Cei doi chiar împart aceeași zi de naștere: 4 iunie. Cu ajutorul câinelui, Kynlee se poate regăsi în cineva. Nu mai este singură”, a declarat mama lui Kynlee, Kimberly.

Aventurile patrupezilor

Unele animale de companie au o personalitate atât de mare încât își doresc să o împărtășească mai departe. Ray Ray, un motan din Pennsylvania, a călătorit 160 de km pe acoperișul dubiței în care se afla familia lui, până să-l observe cineva. Astfel, motanul s-a ales cu o excursie în New York, oraș pe care l-a parcurs la pas, ținut în lesă și în spatele stăpânilor, purtat în ghiozdan.

Duke este un Golden Retriever care a ajuns viral pe rețelele sociale din cauza pasiunii sale de a fura lucruri din casă: lămpi, ochelari, rame, poșete și chiar farfurii. Toate aceste obiecte ajung depozitate în patul său, spre amuzamentul urmăritorilor de pe internet.

Împreună în momente dificile

Animalele adună oamenii în clipele grele ale vieții. Faygo, un goldendoodle din Virginia, a fost diagnosticat anul acesta cu o formă de cancer în stadiu terminal. Fiind un câine prietenos toată viața, stăpânii lui au făcut apel la comunitatea vecinilor, invitându-i să se joace pentru ultima dată cu Faygo. Zeci de oameni s-au adunat acasă la Faygo pentru a-i aduce jucării și gustări.

Salvatorii fără cuvinte

Simțurile animalelor sunt mult mai ascuțite decât ale oamenilor. Acest lucru l-a dovedit un câine prezent la un eveniment dedicat adopțiilor, care a simțit că un bărbat urma să aibă o criză de epilepsie. Cățelul i-a alertat familia, care l-a dus imediat acasă pentru a-i administra medicamentele. Bărbatul a evitat o criză majoră, familia fiind recunoscătoare câinelui pentru atenția și vigilența sa.

Freyja, un câine din New Hampshire specializat pe căutarea și salvarea oamenilor, a petrecut cinci ore alături de stăpânul său căutând o fetiță de doi ani într-o pădure deasă. Autoritățile au declarat că fără simțurile ascuțite ale Freyjei, copilul nu ar fi fost găsit în timp util și consecințele ar fi fost cu totul diferite.

Un scop în viață

Într-un moment greu, animalele își ajută stăpânii să iasă la suprafață. Beef, un bulldog englez care se vindeca de pneumonie, l-a ajutat pe tatăl stăpânului să facă mișcare regulat. Plimbările lor zilnice, scurte au fost documentate pe social media și urmăritorii au admirat ambiția bărbatului, dar și a câinelui.

O mamă rămasă singură după ce fiica ei a plecat la facultate, a decis să adauge în viața ei un nou membru, pentru a-și umple zilele. Kate Cramer este femeia care a adoptat-o pe Little Leaf, o capră pe care a îngrijit-o de când era un pui bolnav. Cele două locuiesc acum într-o rulotă și călătoresc prin țară, până acum ajungând prin 41 de state din America.

Citește și:

Kim Kardashian, criticată dur de PETA după ce le-a dăruit celor patru copii câte un cățel de Crăciun: „Cățeii nu sunt jucării” (FOTO)

Au fost abandonate de oameni, dar au rămas împreună: Prietenia emoționantă dintre pisicile Maggie și Lily. Una este oarbă, cealaltă anxioasă (FOTO)