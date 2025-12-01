Rase de câini românești: Patrimoniu național pe patru labe

România este una dintre puținele țări europene care se pot mândri cu rase de câini autohtone, formate de-a lungul secolelor în strânsă legătură cu tradițiile și cu nevoile comunităților rurale. Sunt rase robuste, inteligente, cu instincte excelente de pază și protecție, adaptate perfect la munți, păduri sau zone izolate.

Astăzi, de Ziua Națională a României, Petscats.ro vă prezintă cinci rase recunoscute oficial sau în curs de recunoaștere internațională. Fiecare rasă are o istorie aparte și calități care o fac unică.

Rase de câini românești

Ciobănesc Românesc Mioritic – considerat „uriașul blând” al Carpaților

Statut: Recunoscut oficial de FCI (Federația Chinologică Internațională) în 2015.

Rol tradițional: pază și protecție pentru turme.

Câine de talie mare, dar niciodată greoi, viguros și spectaculos. Părul este lung și abundent pe cap, pe tot corpul și pe membre. Masculii sunt mai înalți și mai puternici decât femelele, demonstrând clar dimorfismul sexual. Cu o blană lungă, stufoasă și un temperament echilibrat, Mioriticul este considerat simbolul ciobanilor români. Este mare, impunător, dar surprinzător de calm și devotat familiei. Este un foarte bun câine pentru paza turmelor, foarte curajos și un luptător eficace contra posibililor prădători (urs, lup, râs). Este neîncrezător cu necunoscuții.

Caracteristici principale:

extrem de protector;

inteligent, independent;

se atașează profund de stăpân;

excelent câine de pază.

Blana sa lungă îl protejează de frigul extrem din munți, iar instinctele de pază sunt unele dintre cele mai puternice dintre rasele europene.

Ciobănesc Românesc Carpatin – „santinela muntelui”

Statut: Recunoscut FCI în 2015.

Rol tradițional: pază la stâne, protecția turmelor împotriva animalelor sălbatice.

Carpatinul este mai suplu decât Mioriticul, cu o blană medie și corp atletic. Are o mobilitate extraordinară și este obișnuit să se confrunte cu prădători mari, precum lupii sau urșii. Câine de talie relativ mare, agil, niciodată greoi, cu aspect general viguros. Câine cu un instinct natural de pază, curajos, se distinge prin atașamentul său instinctiv și necondiționat față de stăpânul său. Este demn, calm și echilibrat.

Caracteristici:

agil, curajos;

instinct de protecție extrem de dezvoltat;

rezistent la efort;

personalitate echilibrată.

Este un câine al muntelui, loial și foarte inteligent.

Ciobănesc Românesc de Bucovina – protectorul masiv al zonei de nord-est

Statut: Recunoscut FCI în 2019.

Rol tradițional: pază și protecția gospodăriilor.

Bucovineanul este unul dintre cei mai mari câini ciobănești europeni. Impunător, cu un lătrat puternic și un corp masiv, este un câine de pază excelent, dar și un companion blând cu familia. Echilibrat, calm, foarte devotat, iubește copiii. Este neîncrezător față de străini. Excelent câine de pază pentru turme, plin de curaj și foarte combativ contra eventualilor prădători (urs, lup, râs).

Ciobănescul de Bucovina este o rasă naturală care s-a format în arealul Carpaților (România). O atenție specială în ceea ce privește selecția și ameliorarea s-a acordat în nord-estul României, în regiunea Bucovinei: binecunoscuta zonă a transhumanței ciobanilor din cele mai vechi timpuri.

Caracteristici:

blană lungă, densă, albă cu pete negre;

foarte bun cu copiii dacă este socializat;

teritorial, dar echilibrat;

loial și docil.

Este o rasă cu aspect impresionant și o prezență dominantă.

Ciobănesc Românesc Corb – „câinele negru al Carpaților”

Statut: recunoaștere națională, în curs de recunoaștere internațională.

Rol tradițional: câine de pază și apărare.

Ciobănescul Românesc Corb este o rasă naturală care s-a format în arealul Carpaților Meridionali și regiunile subcarpatice (Dâmbovița, Argeș, Prahova, Brașov). În aceste regiuni, exemplarele rasei sunt foarte apreciate și utilizate cu mare succes la paza turmelor și a proprietăților. Acest câine este cunoscut de generații sub denumirea de “Corb” datorită culorii. Deși aria sa de răspândire este relativ restrânsă, datorită calităților sale populația existentă este numeroasă.

Este una dintre cele mai vechi rase românești, folosită tradițional la stâne.

Caracteristici:

corp robust, bine proporționat;

foarte vigilent și curajos;

rezistent la frig și teren accidentat;

loial, dar uneori independent.

Este considerat „umbra ciobanului” datorită devotamentului său.

Ciobănescul de Transilvania – vânătorul carpatin

Statut: Recunoscut de Asociația Chinologică Română; rasa este în curs de revenire.

Rol tradițional: vânătoare, pază, urmărire de animale sălbatice.

Este una dintre cele mai vechi rase românești, aproape dispărută în secolul XX, dar reînviată prin programe de selecție.

Există două varietăți:

talie mare – pentru vânat mare: urși, mistreți;

talie mică – pentru vulpi, iepuri.

Caracteristici:

foarte agil;

instinct de vânătoare excelent;

inteligent și energic;

ideal pentru activități în aer liber.