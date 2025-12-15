71 de câini au fost salvați recent din două proprietăți din Greater Manchester, unde aveau loc vânzări ilegale de animale, în urma unei intervenții a poliției și a Protecției Animalelor. Suspecții sunt doi bărbați în vârstă de 37, respectiv 51 de ani și două femei, de 31 și 50 de ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce s-a întâmplat

Potrivit BBC.com, autoritățile au fost alertate de un cetățean care aflase despre activitatea desfășurată la mai multe adrese din Radcliffe, Greater Manchester. Poliția a declarat că animalele au fost găsite în condiții foarte rele, iar la fața locului au fost arestați doi bărbați și două femei, suspectați de abuz asupra animalelor. Cei patru au fost ulterior eliberați pe cauțiune, ancheta fiind în continuare în desfășurare.

Departamentul de Poliție din Greater Manchester a lucrat îndeaproape cu organizațiile pentru protecția animalelor din Marea Britanie, reușind astfel să găsească familii pentru toți câinii salvați.

„Au fost percheziționate două proprietăți, iar, pe lângă salvarea câinilor, am recuperat echipamente compatibile cu vânzarea și creșterea frauduloasă și ilegală a puilor”, a declarat inspectorul Poliției din Greater Manchester, Halligan.

„Oricine are îngrijorări legate de vânzările ilegale de pui de câine este rugat să contacteze Greater Manchester Police folosind metoda de raportare online sau apelând 101. Problemele privind bunăstarea animalelor pot fi, de asemenea, raportate către RSPCA”, a mai precizat Halligan.

Citește și:

Animalele Disney au succes uriaș: „Zootopia 2”, pe primul loc în box-office-ul nord-american. Animația a generat încasări record la nivel mondial

Care este cel mai bun tratament împotriva puricilor pentru câinele tău: Criteriile pe care trebuie să le iei în considerare (VIDEO)