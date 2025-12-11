Robotul-cățel Hengbot Sirius a intrat recent în atenția presei internaționale, după ce mai multe persoane care l-au cumpărat susțin că nu înlocuiește un câine real.

Deși promite să fie un companion robotic prietenos, cu reacții și gesturi „aproape reale”, proprietarii au remarcat că drumul până la un robot-animal cu adevărat util e încă lung.

Ce știe să facă „cățelul electronic”

Hengbot Sirius vine dotat cu un set de abilități care sună spectaculos pe hârtie –„Mușcă” și „latră” la comenzi sau stimuli, merge, dansează și își exprimă „emoții” prin sunete și mișcăr, poate reacționa la atingeri și poate învăța rutine prin Inteligența Artificială. Cu alte cuvinte, își propune să fie un soi de cățel digital pentru cei care vor compania unui cățel fără responsabilitățile normale: fără să îl scoată afară, fără să îl ducă la veterinar sau să-l hrănească.

Dar unde se împiedică?

Recenziile primite atrag atenția asupra unor limitări semnificative:

Comportamentele sunt încă rigide , uneori imprevizibile;

Funcția de „mușcătură” este mai degrabă o ciupitură decât o reacție credibilă;

Bateria se consumă destul de repede, mai ales în modul activ;

Nivelul de interacțiune emoțională nu se ridică la nivelul altor roboți de companie deja existenți.

Cu alte cuvinte, e drăguț de urmărit, dar nu suficient de rafinat încât să devină un companion robotic de top.

Cui i se potrivește deocamdată Hengbot Sirius

Proprietarii spun clar: este un gadget pentru curioși, pasionați de tehnologie sau colecționari de roboți, dar nu pentru cei care vor o interacțiune cu un animal real.

Pentru cei care caută o soluție reală de substitut pentru un animal de companie, robotul încă nu oferă naturalețea și complexitatea dorite.

Totuși, faptul că un astfel de produs există — și că devine tot mai popular — arată că piața roboților de companie evoluează rapid. Iar Hengbot Sirius, cu toate imperfecțiunile sale, face parte din această tendință.

Despre Hengbot Sirius

Chinezii de la Hengbot susțin că Sirius este primul produs din „Hengbot Universe”, un câine-robot programabil și personalizabil, proiectat să combine mișcările realiste cu funcționalități AI.

Hengbot Sirius costă între 799 și 1.299 de dolari pe site-ul oficial al companiei.

Ce mai precizează producătorii? Hengbot este foarte prietenos cu celelalte animale.