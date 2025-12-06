În întreaga țară, în pragul sărbătorilor de iarnă, comunitățile locale, asociațiile pentru protecția animalelor și voluntarii se unesc într-un efort național pentru a aduce puțină lumină în viețile animalelor fără stăpân. Sub atmosfera caldă a lunii decembrie, orașe mari și mici organizează târguri caritabile, campanii de donații și evenimente dedicate adopțiilor responsabile, transformând această perioadă într-un moment de solidaritate și speranță pentru sute de suflete uitate.

România se mobilizează pentru animalele fără stăpân

Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov din cadrul Consiliului Județean Ilfov a început deja să primească donații de hrană de calitate pentru cățelușii aflați în adăposturile din județ, astfel încât micuții blănoși să se poată bucura de sărbători. De Moș Nicolae, reprezentanții instituției au reușit să strângă saci de mâncare, pături groase și alte materiale esențiale în această perioadă rece, când animalele din adăposturi au nevoie de mâncare bună și căldură.

Autoritățile transmit că orice sprijin contează și fac un apel către iubitorii de animale să se implice. Donațiile sunt binevenite, iar voluntarii sunt așteptați în adăposturi, mai ales acum, când iarna este cea mai dificilă perioadă pentru câinii au nevoie de o mângâiere caldă. Prezența oamenilor, fie și pentru câteva ore, înseamnă hrană, adăpost, socializare și, uneori, chiar șansa la o adopție.

Cei care doresc să ajute pot merge direct în adăposturile din Ilfov, unde vor fi primiți cu bucurie și unde pot vedea, la fața locului, cât de mult poate însemna un gest mic făcut la momentul potrivit.

Tot acum, într-o perioadă în care implicarea oamenilor se simte mai mult ca oricând, cei care s-au programat vin să ridice căsuțele destinate animalelor fără stăpân. Direcția Protecția Animalelor CJ Ilfov, în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, a lansat oficial programul de distribuire a acestor adăposturi special proiectate pentru iarnă. Căsuțele au acoperiș hidroizolat și rabatabil pentru curățare ușoară, sunt compartimentate și prevăzute cu șase picioare pentru a le feri de solul rece, oferind pisicilor comunitare un spațiu sigur și protejat.

La București, în zona Tineretului, adăpostul cunoscut pentru devotamentul cu care „salvează suflete” organizează un târg caritabil de Crăciun. Cățeii îi așteaptă pe vizitatori pe Calea Șerban Vodă, cu dorința simplă de a-și găsi o familie sau de a primi o donație care să îi ajute pe cei rămași în adăpost. Voluntarii spun cu emoție că „și pentru ei e Crăciun”, iar campania, intitulată sugestiv „Be Their Miracle”, vrea să aducă măcar un strop de magie în viețile lor.

Tot în București, ASPA continuă campania „Acasă, de Crăciun”, prezentând imagini emoționante cu doi puiuți de trei luni, Abby și Luna, fotografiați în decor de sărbătoare la adăpostul din Mihăilești. Mesajul campaniei subliniază că responsabilitatea față de un animal începe din momentul în care îți imaginezi viața împreună cu el, nu abia în ziua în care îl iei acasă.

”Luna aceasta am lansat campania ”Acasă de Crăciun”, o campanie prin care facem apel la adopții responsabile în sezonul rece, când cățeii din adăposturi au cea mai mare nevoie de noi. În perioada sărbătorilor, apar des impulsuri de moment, dar un cățel nu este un cadou, ci o responsabilitate pe viață. De aceea, oferim o atenție specială fiecărei adopții, pentru a ne asigura că niciun cățel nu este adoptat doar pentru Crăciun. Imaginile din această campanie arată cât de frumos pot face ei parte dintr-o familie dacă decizia este una asumată. Haideți să transformăm Acasă de Crăciun în acasă pentru totdeauna”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Delia Doicescu, responsabil comunicare și campanii ASPA.

În Baia Mare, spiritul Sfântului Nicolae capătă o formă aparte prin campania „Fii Moș Nicolae pentru un câine din adăpost!”. La Auchan are loc o ediție specială a târgului de adopții și colectă de hrană, organizatorii dorindu-și să răsfețe cățeii din adăposturi cu mici daruri. Evenimentul este totodată un apel puternic la responsabilitate: un animal nu trebuie privit niciodată ca un cadou de sezon, ci ca un angajament pe viață.

La Tulcea, Asociația Victoria organizează un târg caritabil de Moș Nicolae dedicat celor 101 căței aflați în grijă. În parcarea supermarketului Aless, între orele 10:00 și 16:00, vizitatorii pot găsi obiecte donate de oameni cu suflet mare, transformate în fonduri pentru hrană, tratamente și întreținerea adăpostului. Pentru voluntari, fiecare donație înseamnă un pas concret spre o viață mai demnă pentru animalele lor, care depind în totalitate de ajutorul comunității.

La Târgu Mureș, Asociația pentru Protecția Animalelor „Second Life” organizează un târg dedicat celor 70 de câini din adăpost. Atmosfera este întregită de daruri create manual, de la lumânări și decorațiuni până la produse artizanale, iar seara devine specială datorită concertului susținut de artista Kati Moldovan. O parte din veniturile partenerilor sunt donate cauzei, iar evenimentul este conceput ca un mesaj de speranță pentru animăluțele care așteaptă „a doua șansă”.

La Constanța, Asociația „Urme de Bucurie” din Cernavodă pregătește unul dintre cele mai complexe și calde evenimente caritabile ale sezonului. Vizitatorii sunt întâmpinați de Căsuța lui Moș Crăciun pentru sesiuni foto, Colțul Magic din Fânar unde fotografiile sunt printate pe loc, un atelier creativ pentru copii, dar și de un târg sustenabil în care obiectele donate de oameni sunt transformate în sprijin pentru animalele adăpostite. Măgărușii Claudiu și Ioan devin „livratori de bucurie”, iar iubitorii de pisici pot participa la un atelier de comportament felin despre responsabilitatea adopției. Atmosfera este completată de vânătoarea de comori a lui Moș Nicolae și un giftshop cu produse handmade, toate fondurile fiind direcționate către animale.

La Iași, voluntarii Adăpostului Municipal sunt prezenți în Piața Unirii, într-un târg de adopții și de Crăciun care aduce laolaltă puiuți îmbrăcați în hăinuțe festive, decorațiuni lucrate de voluntari, mici cadouri și bunătăți de iarnă. Mesajul principal al campaniei este adopția responsabilă, iar pe blogul organizatorilor a fost publicat un ghid dedicat celor care iau în considerare să ofere unui câine o casă în această perioadă. Voluntarii spun că „dacă ai uitat ce înseamnă bucuria simplă, ei ți-o amintesc”, iar multe priviri mici și blânde speră să își găsească o familie înainte de Crăciun.

Asociația Save Our Paws lansează un apel urgent pentru pături, cearșafuri și prosoape mari, necesare în special pentru animăluțele paralizate din grijă. Donațiile pot fi lăsate în mai multe localuri partenere din oraș, iar voluntarii reamintesc că fiecare pătură înseamnă un loc mai cald și mai sigur pentru un botic care a trecut prin greutăți.

Medicul veterinar dr. Andreea Guda subliniază, în cadrul campaniei de educație veterinară din perioada sărbătorilor, că „adopția nu este o clipă de impuls, ci un angajament pe termen lung, pe care îl luăm față de o viață care depinde în întregime de noi”. Ea atrage atenția că, în fiecare iarnă, adăposturile se confruntă cu un val de abandonuri provenite din „cadouri sub brad” alese fără gândire. Potrivit medicului, un câine nu este un obiect de sezon, ci un membru al familiei care are nevoie de timp, rutină, siguranță și afecțiune constantă.

Dr. Guda spune că primele zile după adopție sunt esențiale și că mulți adoptatori nu știu că tranzițiile pot fi dificile pentru un animal care a trecut prin stres, frig sau traumă. „Un câine adoptat are nevoie de câteva săptămâni pentru a înțelege că nu va mai fi dat afară, că nu va rămâne singur, că mâncarea și adăpostul nu depind de noroc”, explică ea. De aceea, recomandă răbdare, consecvență și consultarea unui medic veterinar încă din primele 48 de ore pentru evaluare, vaccinare și deparazitare.

Mesajul ei este clar: adopția este una dintre cele mai frumoase decizii pe care le poate lua un om, dar devine cu adevărat un act de iubire atunci când este făcută responsabil.

În toate aceste orașe, sărbătorile devin astfel mai puțin comerciale și mai mult despre compasiune. România arată că, atunci când vine vorba despre animale, comunitățile pot deveni mai unite ca oricând. Sub luminițele de iarnă, sute de câini și pisici așteaptă nu un cadou, ci o șansă, iar prin eforturile oamenilor, multe dintre aceste povești au șansa de a se transforma în miracole adevărate.