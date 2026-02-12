STIRI

Roxy, Jack Russell-ul chinuit: Proprietarii ei nu mai pot deține animale timp de 5 ani (FOTO)

Claudiu Surmei 12 februarie 0 comentarii
Câine Jack Russell Sursa foto: RSPCA

Un cuplu din Marea Britanie a primit o interdicție de cinci ani de a deține animale după ce Roxy, Jack Russell Terrier în vârstă de cinci ani, a suferit de o afecțiune cronică a pielii netratată. Cățelușa era aproape cheală, se scărpina constant și avea pielea inflamată și groasă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Protecția Animalelor (RSPCA) a fost sesizată și inspectorul Jo Daniel a constatat „pierdere extinsă de păr pe majoritatea corpului și piele foarte groasă, cu aspect de lichen”.

Vinovăția proprietarilor

Victor și Tracie Green și-au recunoscut vinovăția pentru o infracțiune privind bunăstarea animalelor. Victor a fost amendat cu 398 de lire sterline, iar Tracie cu 120. Interdicția de a deține animale nu poate fi contestată timp de trei ani, notează Dogs Today.

Tratament și recuperare

Roxy a fost preluată de RSPCA și a primit tratament antiinflamator, antifungic și antibiotic, inclusiv picături pentru urechi și șampon medicamentat. Instanța a aprobat reîntoarcerea ei pentru adopție.

Motivele proprietarilor

Cuplul a susținut că suferința lui Roxy nu a fost intenționată. Aceștia au adoptat-o în lockdown și consultaseră un veterinar în 2021, care sugerase o posibilă intoleranță alimentară. Recidivele au fost tratate acasă, din motive financiare.

Mesajul RSPCA

Inspectorul Jo Daniel a subliniat:

„Animalele depind complet de stăpânii lor pentru a fi sănătoase și protejate. A deține un animal este un privilegiu, iar îngrijirea corespunzătoare este responsabilitatea fiecăruia. Dacă cineva întâmpină dificultăți, trebuie să ceară ajutorul unei organizații locale.”

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: RSPCA

,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *