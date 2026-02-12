Un cuplu din Marea Britanie a primit o interdicție de cinci ani de a deține animale după ce Roxy, Jack Russell Terrier în vârstă de cinci ani, a suferit de o afecțiune cronică a pielii netratată. Cățelușa era aproape cheală, se scărpina constant și avea pielea inflamată și groasă.

Protecția Animalelor (RSPCA) a fost sesizată și inspectorul Jo Daniel a constatat „pierdere extinsă de păr pe majoritatea corpului și piele foarte groasă, cu aspect de lichen”.

Vinovăția proprietarilor

Victor și Tracie Green și-au recunoscut vinovăția pentru o infracțiune privind bunăstarea animalelor. Victor a fost amendat cu 398 de lire sterline, iar Tracie cu 120. Interdicția de a deține animale nu poate fi contestată timp de trei ani, notează Dogs Today.

Tratament și recuperare

Roxy a fost preluată de RSPCA și a primit tratament antiinflamator, antifungic și antibiotic, inclusiv picături pentru urechi și șampon medicamentat. Instanța a aprobat reîntoarcerea ei pentru adopție.

Motivele proprietarilor

Cuplul a susținut că suferința lui Roxy nu a fost intenționată. Aceștia au adoptat-o în lockdown și consultaseră un veterinar în 2021, care sugerase o posibilă intoleranță alimentară. Recidivele au fost tratate acasă, din motive financiare.

Mesajul RSPCA

Inspectorul Jo Daniel a subliniat:

„Animalele depind complet de stăpânii lor pentru a fi sănătoase și protejate. A deține un animal este un privilegiu, iar îngrijirea corespunzătoare este responsabilitatea fiecăruia. Dacă cineva întâmpină dificultăți, trebuie să ceară ajutorul unei organizații locale.”