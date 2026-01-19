La Veterinary Meeting & Expo (VMX) 2026, Royal Canin a prezentat noile produse de nutriție terapeutică pentru pisici, inclusiv o dietă special creată pentru pisicile diabetice supraponderale și opțiuni de hrană proaspătă.

GLYCOADVANCED – hrana inovatoare pentru pisici diabetice supraponderale

Noul produs GLYCOADVANCED este conceput cu un raport crescut între nutrienți și calorii, pentru a permite o reducere sigură a aportului caloric la pisicile supraponderale cu diabet. Disponibil atât sub formă uscată, cât și umedă, GLYCOADVANCED ajută la:

Menținerea unei greutăți corporale sănătoase

Susținerea nivelului normal de glucoză din sânge

Păstrarea vitalității și stării generale de sănătate

Reducerea greutății printr-o dietă veterinară specializată este esențială pentru pisicile diabetice supraponderale, îmbunătățind controlul glicemiei și starea generală de bine, notează Pet Food Industry.

Kituri de îngrijire acasă pentru pisici cu afecțiuni specifice

Royal Canin a lansat și kituri de îngrijire la domiciliu, oferind soluții nutritive pentru pisici diagnosticate cu afecțiuni dermatologice, gastrointestinale sau urinare. Kiturile conțin mostre de diete speciale și ajută la tranziția între diagnostic și serviciile de abonament, oferind în același timp educație pentru proprietarii de animale despre respectarea planurilor nutriționale recomandate de medicul veterinar.

Nutriție proaspătă terapeutică – o privire către viitor

Participanții la VMX 2026 au avut ocazia să vadă pentru prima dată Royal Canin Veterinary Fresh Nutrition, ce va fi lansată mai târziu în 2026. Această gamă include produse terapeutice pentru afecțiuni gastrointestinale și dermatologice, într-un format gătit ușor, care oferă soluții nutriționale noi, dincolo de formulele clasice umede și uscate.

„VMX marchează începutul unui an în care continuăm să sprijinim și să oferim instrumente profesioniștilor veterinari prin impactul nutriției terapeutice. De la ofertele noastre dietetice la programele de dezvoltare profesională pentru medici și tehnicieni veterinari, 2026 va fi un an al inovației pentru Royal Canin și un angajament ferm față de industria veterinară.” – Dr. Todd East, Director de Afaceri Veterinare, Royal Canin North America.