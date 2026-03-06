Royal Canin lansează hrana specială pentru câini Corgi: Puppy și Adult

Royal Canin US, lider global în nutriția dedicată sănătății raselor și unul dintre brandurile de miliarde de dolari ale companiei Mars, a anunțat lansarea dietelor Corgi Adult și Corgi Puppy, dezvoltate pentru a satisface nevoile nutriționale specifice acestei rase. Această lansare marchează prima formulă nouă pentru o rasă în ultimii cinci ani și vine cu o abordare creativă, notează International Pet Food.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hrana adaptată nevoilor specifice ale câinilor Corgi

„Ca pionieri în nutriția specifică raselor, Royal Canin a pus mereu accent pe nevoile individuale ale animalelor atunci când dezvoltă diete, iar lansarea formulei pentru Corgi este cel mai recent exemplu al abordării noastre bazate pe știință,” a declarat Kira Best, Director General, Healthy Pet & Pet Specialty.

Royal Canin subliniază că fiecare câine este unic. Bazându-se pe cercetări specifice rasei și pe peste 55 de ani de experiență științifică, fiecare formulă este adaptată pentru a răspunde nevoilor precise ale fiecărei rase. Gama Royal Canin Corgi Breed Health Nutrition este concepută pentru a susține:

Sănătatea oaselor și articulațiilor – cu EPA, DHA și glucozamină, alături de niveluri atent echilibrate de calciu și fosfor.

Piele și blană sănătoasă – printr-un complex de nutrienți care include EPA și DHA pentru a hrăni blana dublă a Corgi-ului.

Digestie sănătoasă – cu proteine ușor digerabile și un amestec specific de fibre, inclusiv prebiotice.

Bobițe special concepute – format pentru maxilarul și gura Corgi-ului, pentru a modera viteza de hrănire și a încuraja mestecarea.

Noile diete pentru Corgi se alătură portofoliului Royal Canin, care include peste 60 de formule dedicate diferitelor rase de câini și pisici, printre care Ciobănesc German, Maine Coon și Golden Retriever.