Scandal în lumea crescătorilor de câini. Asociația Chinologică Română acuză o organizație din Sibiu că promovează ilegal agresivitatea câinilor ciobănești românești prin „testarea mușcăturii la manșon”

Scandal uriaș în lumea chinologică. Asociația Chinologică Română acuză o asociație cu același profil din Sibiu că organizează concursuri în care este încurajată agresivitatea raselor de câini ciobănești românești faţă de oameni, prin așa-zisa ”testare a muşcăturii la manşon”. Este o practică ilegală și periculoasă pentru turiști sau salvamontiști, având în vedere că majoritatea câinilor de stână sunt ținuți liberi. Reprezentanții asociației acuzate neagă toate reclamațiile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Asociația Chinologică Română face acuzații grave

Un bărbat a fost la un pas să fie mușcat de un ciobănesc românesc, potrivit imaginilor filmate în concursul „de testare a mușcăturii la manșon a câinilor ciobănești românești” care a avut loc la Bran, la începutul lunii, organizat de Uniunea Chinologică Royal. Este o practică ilegală, spun reprezentanții Asociației Chinologice Române.

„Faptul că ei sunt antrenați și dresați să atace omul, la manșon sau nu, este un comportament deviant care, conform standardelor chinologice internaționale, este interzis. Acest câine nu a fost niciodată pregătit să atace oamenii. El atacă selectiv doar prădătorii naturali: urși, lupi, râși care atacă turmele de oi”, a declarat Lucian Bagia, purtător de cuvânt, Asociația Chinologică Română, relatează TVR.

Exercițiile de încurajarea a mușcăturii la manșon a câinilor ciobănești românești, un pericol pentru om

Instructorii în dresaj canin avertizează că exercițiile de încurajarea a mușcăturii la manșon a câinilor ciobănești românești pot avea urmări grave.

„Dezavuez total această practică. Cred că este nu doar inutilă, ci extrem de periculoasă pentru siguranța cetățenilor, turiștilor, românilor care se duc să se bucure în natură, pe munte și există riscul să se întâlnească cu tipologii de astfel de câini, care sunt niște câini superbi, dar care, dintr-o ambiție ilegală conform tuturor normelor internaționale, sunt antrenați la manșon”, a precizat Tudor Tim Ionescu, instructor de dresaj canin.

Reacția asociației acuzate

Asociația care a organizat concursul de testare a mușcăturii la manșon cu câini ciobănești românești respinge toate acuzațiile: „S-a desfășurat în condițiile legii, cu avizele necesare de la ANSVSA, cu tot ce trebuie. Problema dânșilor, pe care ei nu o pot percepe, este că rasele de câini românești sunt într-un declin și, în momentul de față, pentru omul simplu, le putem considera ca ultimă redută în fața marilor prădători și chiar a hoților. Și aceste teste pe care le-am făcut noi la Bran au fost facultative pentru cei care au vrut să își testeze calitatea de pază a câinilor”, a explicat Radu Tudor, preşedinte Uniunea Chinologică Royal.

Conform standardelor elaborate de Asociația Chinologică Română și aprobate de Federația Chinologică Internațională, rasele de ciobănești românești sunt definite prin temperament echilibrat, curaj, stabilitate și lipsa oricărei agresivități față de om sau animale domestice.