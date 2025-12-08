Scandal pe tema gestionării câinilor fără stăpân: autoritățile cer soluții, ONG-urile avertizează asupra riscurilor. Deputatul Konczei Csaba explică proiectul de lege: „Nu vrem să ucidem câinii!”

Deputatul UDMR Covasna, Konczei Csaba, a explicat, luni, 8 decembrie, scopul şi obiectivele iniţiativei legislative B616/2025, care propune modificarea cadrului legal privind gestionarea câinilor fără stăpân, arătând că esenţa proiectului este găsirea unor soluţii sustenabile pentru localităţile mici, cum ar fi posibilitatea de a se asocia şi a administra împreună adăposturi pentru câinii comunitari, notează Agerpres.

Proiectul de lege al UDMR privind câinii fără stăpân, criticat de ONG-urile pentru protecția animalelor

„Nu vrem să ucidem câinii! Vreau să clarific neînţelegerile apărute în jurul acestui proiect de lege: în multe localităţi mici, situaţia a devenit gravă. Câinii fără stăpân atacă copii, adulţi şi alte animale. Soluţia o reprezintă adăposturile, dar costul lunar de întreţinere este undeva la 100.000 lei. O comună mică nu poate suporta singură această cheltuială uriaşă (…) Esenţa proiectului de lege este ca mai multe localităţi să se poată asocia pentru un adăpost comun. Astfel, costurile se împart, iar animalele sunt luate de pe străzi în siguranţă. Scopul proiectului este de a înfiinţa adăposturi (…) şi de a gestiona civilizat problema, nu eutanasierea”, a precizat deputatul UDMR pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Konczei Csaba, acest proiect de lege creează premisele ca UAT-urile să înfiinţeze Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru a gestiona eficient problema câinilor fără stăpâni.

„Am văzut multe reacţii şi sincer să fiu, nu ştiu de ce se tem sau care este problema celor care se opun. Nu, noi nu vrem să ucidem câinii, dar vedem că locaţiile pentru câinii fără stăpâni sunt foarte puţine şi e foarte costisitor să le întreţii. Din acest motiv nu fiecare UAT poate să pună în funcţiune un adăpost pentru câini comunitari.

Şi de aceea încercăm, prin acest proiect, să introducem ca administraţiile teritoriale care nu au forţa financiară necesară de a face un adăpost pentru câini, să poată să înfiinţeze asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi să facă câte un adăpost microregional, pentru că ar fi mult mai rentabil, ar fi mai uşor şi costurile ar fi mai mici (…) Vedem că sunt câini comunitari, problema nu este tratată ca lumea,ea există, deci trebuie să facem ceva în acest sens (…).

Aşadar, încercăm prin acest proiect de lege să le dăm şansa şi primăriilor mai mici, mai sărace, să facă asemenea asociaţii, iar problema să fie gestionată cât mai corect (…) Ştim că este o temă foarte sensibilă şi nu este în favoarea unui deputat sau a unui factor de decizie, că sunt argumente pro şi contra, dar, oricum, de făcut trebuie făcut ceva”, a explicat deputatul.

Asociaţiile de protecţie a animalelor sunt revoltate

Iniţiativa legislativă a UDMR urmează să fie dezbătută mai întâi în Senat, înainte de a ajunge la Camera Deputaţilor, care este for decizional. Asociaţiile de protecţie a animalelor spun că proiectul de lege trebuie oprit, pentru că este “ilogic şi ineficient financiar”, argumentând, printre altele, că acesta legalizează capturarea şi transportul câinilor pe distanţe mari, blochează recuperarea şi adopţia, creşte dramatic numărul eutanasierilor, consolidează un monopol care nu vine cu soluţii reale şi ignoră prevenţia, educaţia şi sterilizarea, singurele măsuri care ar da rezultate.