Peste 60 de animale din mai mult de 10 specii așteaptă ajutorul oamenilor, anunță Asociația Milioane de Prieteni. Este vorba de animalele domestice salvate de-a lungul timpului de Asociație și care servesc și ca material didactic pentru copiii care nu au văzut un animal pe viu. Acestea au nevoie de mâncare, scrie Radio Brașov.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Asociația Milioane de Prieteni face apel la iubitorii de animale

„Sunt necesare în următoarea perioadă porumb, orz, tot ce înseamnă mâncare pentru animăluțele pe care le avem, fân, de asemenea. Aș putea să fac o listă foarte lungă, dar fiecare știe cu ce poate ajuta. La noi pe pagina de Facebook este chiar și o listă de unde ar putea să cumpere și să le distribuie direct către noi. Pe site-ul nostru, millionsoffriends.org, găsesc informații. Pot să facă donații în bani, pot să facă orice gest care ar putea să ne ajute să ducem mai departe și acest centru pentru animale domestice salvate”, a declarat vicepreședinta Asociației Milioane de Prieteni, Paula Ciotloș.

Pentru că se apropie sărbătorile pascale, foarte multe familii se gândesc să le facă o surpriză frumoasă celor mici, cumpărându-le un animal de companie. Însă Asociația Milioane de Prieteni le amintește acestora că este bine să analizeze decizia de două ori înainte, căci patrupedele nu sunt accesorii, ci au nevoie de îngrijire, atenție, afecțiune, hrană etc.

„De exemplu, după Paște, cei care în mod impulsiv cumpără iepurași pentru copiii lor, își dau seama că nu sunt bibelouri, că trebuie să facă curat după animale, că le rod cablurile, că au nevoie de mâncare, de tratamente și le abandonează. Am găsit, de exemplu, iepurași până și în parc sau lăsați în cutii la tomberoane”, a explicat Paula Ciotloș.

Persoanele care nu pot avea grijă de un iepuraș ar putea alege alte cadouri, care să-i bucure pe cei mici fără să facă animalele să sufere.

