Se scumpesc biletele la Grădina Zoologică din București. Noile tarife pentru adulți, copii și pensionari / Cine beneficiază de gratuitate

Preţul biletului pentru vizitarea Grădinii Zoologice din București va creşte de la 15 la 20 de lei, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres.

Tarife majorate la Grădina Zoologică din Capitală

Biletele de intrare la Grădina Zoologică se vor scumpi de la 15 la 20 de lei pentru adulţi şi de la 7 la 10 lei pentru copii cu vârsta de peste 3 ani, elevi, studenţi şi pensionari. Persoanele cu dizabilităţi vor beneficia de gratuitate. Iar tariful pentru filmare creşte de la 2.000 la 2.500 de lei/zi.

În referatul de aprobare sunt invocate majorarea costurilor operaţionale, creşterea inflaţiei, precum şi creşterea costurilor cu utilităţi, furaje şi îngrijirea animalelor. Tarifele actuale au fost stabilite în baza unui hotărâri din 2020.

Detalii cheie

Parcul zoo a fost înființat în anul 1955 sub formă unui serviciu al Secțiunii Gospodăriei Comunale din cadrul Sfatului Popular al Capitalei. La acea vreme, mici efective de animale erau răspândite în Parcurile Cișmigiu, Carol I, Herăstrău și în Pădurea Băneasa.

Între anii 1955-1959 a avut loc o concentrare progresivă a animalelor în cadrul Colțului Zoologic Băneasa, unde la 1 Mai 1959 s-a deschis primul sezon de vizitare.

Începând din anul 1962, titulatura instituției a devenit Grădina Zoologică București și, în același an, a fost inclusă în Anuarul Internațional al Grădinilor Zoologice (Internațional Zoo Yearbook, editat de Societatea de Zoologie din Londra).

Grădina zoologică are o suprafață totală de 5,85 ha și este un așezământ public ce întreține și expune colecții de animale vii, sălbatice, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate: conservarea faunei (având prioritate speciile amenințate cu dispariția) și instruirea, educarea și recreerea publicului vizitator, potrivit Wikipedia.

