Pe 10 decembrie, mai mulți membri republicani ai Congresului american au trimis o scrisoare președintelui Donald Trump, exprimând îngrijorarea față de dependența Statelor Unite de China pentru vitaminele și aminoacizii folosiți în hrana animalelor și hrana umană. Această situație ar putea afecta atât hrana pentru animale de fermă, cât și hrana pentru animale de companie, inclusiv pisici și câini, notează Pet Food Industry.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Raportul IFEEDER arată riscurile lanțului de aprovizionare

Scrisoarea a fost emisă după un raport din noiembrie al Institutului pentru Educație și Cercetare în Nutriția Animalelor (IFEEDER), care a scos în evidență:

78% din vitaminele importate de SUA provin din China ;

Unele vitamine esențiale, precum biotina, sunt obținute exclusiv din China;

Posibile efecte negative asupra sănătății și bunăstării animalelor dacă apar întreruperi în aprovizionare.

„Influența tot mai mare a Chinei în lanțul de aprovizionare cu vitamine și aminoacizi reprezintă un risc pentru securitatea alimentară și națională a Americii”, a declarat Constance Cullman, președinte și CEO al AFIA (Asociația americană a hranei pentru animale).

De ce vitaminele sunt esențiale în hrana animalelor

Vitaminele și aminoacizii nu sunt doar suplimente – ele sunt vitale pentru sănătatea și creșterea animalelor. Lipsa acestora poate duce la:

Probleme de sănătate la animalele de fermă ;

Creșterea prețurilor pentru hrana pentru animale de companie ;

Riscuri pentru nutriția sugarilor și pentru populațiile vulnerabile .

Soluții propuse de Congresul SUA

Membrii Congresului au propus mai multe soluții pentru reducerea dependenței de importuri:

Investiții federale în producția internă de vitamine și aminoacizi ;

Considerarea producției de vitamine ca pe o problemă de securitate națională ;

Revizuirea completă a vulnerabilităților lanțului de aprovizionare .

Cei 14 semnatari suplimentari ai scrisorii sunt reprezentanți republicani din mai multe state, susținând importanța securității alimentare a animalelor în contextul securității naționale.

„Sprijinul acestor membri subliniază cât de importantă este securitatea hranei pentru animale pentru securitatea întregii țări”, a adăugat Cullman.