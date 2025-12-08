În urmă cu mai mulți ani, insula Crăciunului din Australia a adoptat o lege prin care a interzis prezența câinilor. Scopul acestei legi este de a proteja ecosistemul insulei, însă există o singură excepție: Shiloh, un labrador de culoare ciocolatie.

Singurul câine de pe insula Crăciunului

Shiloh a ajuns pe insulă în urmă cu cinci ani în postura de câine de serviciu. Stăpânul lui Shiloh s-a mutat în Australia și și-a lăsat câinele pe insulă, din cauza costurilor de transport. Câinele a ajuns în grija unei rezidente de pe insulă și a devenit oficial „animalul comunității”.

Potrivit publicației People, Shiloh a devenit o vedetă locală, cetățenii insulei adunându-se în zona în care cățelul iese la plimbare zilnic, pentru a-l saluta. Tanya Sehonwald, femeia care are grijă de Shiloh, a declarat că este nevoie de mai mulți câini de sprijin pe insulă, pentru a ridica moralul cetățenilor de pe insulă. „Credeam că toată lumea știe că ea este singurul câine de pe insulă, dar încă mai sunt oameni care opresc mașina atunci când ies la plimbare cu ea și spun: «De unde e câinele acesta? Cum l-ai obținut? Pot să-l mângâi?»”, povestește Tanya.

Legislația insulei Crăciun precizează că importul câinilor și pisicilor este strict interzis, pentru a nu aduce viruși sau alte boli printre rezidenți și animalele sălbatice. Teritoriul australian găzduiește specii de păsări, reptile sau mamifere care nu se găsesc în alte zone ale planetei, cum ar fi porumbelul imperial, scorpionul white-toothed și vulpea zburătoare.

Deși insula nu permite importul pisicilor, există un număr redus de feline, iar cetățenii insulei pot deține găini sau reptile. Shiloh va fi ultimul câine care locuiește pe insula Crăciunului, deoarece majoritatea animalelor care ajung în zonă trebuie să stea în carantină și toate zborurile au limitat accesul patrupedelor.

„Adevărul este că ea este cu adevărat dorită aici, așa că de ce să o trimitem departe când știm că toată lumea poate beneficia de prezența ei aici?”, a precizat Tanya, femeia care îl îngrijește pe Shiloh. „Mă aștept doar să continue să lucreze cu comunitatea și să se bucure de multă distracție și îmbrățișări.”

