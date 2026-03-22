O tânără de 24 de ani a renunțat la cariera în corporație pentru a deveni plimbătoare de câini. Maisy Tait susține că este „de 10 ori mai fericită”, câștigă mai bine și lucrează câteva ore pe zi.

Ideea de a renunța la un job stabil pentru a o lua de la zero câștigă teren, în special în rândul tinerilor. Un studiu publicat în martie 2025 de Céreq, un institut public francez de cercetare specializat în studiul pieței muncii și calificărilor profesionale, demonstrează că un sfert din generația Z a luat în calcul schimbarea direcției profesionale și a făcut pași concreți în acest sens, notează Marie France.

De pildă, o britanică în vârstă de 24 de ani a renunțat la programul clasic de birou pentru un stil de viață complet diferit. După mai multe joburi și o experiență în organizarea de evenimente, tânăra a decis să devină plimbătoare de câini cu normă întreagă.

Se declară fericită

În prezent, ea spune că este „de 10 ori mai fericită”, petrecându-și zilele în aer liber, în compania animalelor. Cu toate că profesia de plimbătoare de câini este adesea subestimată, veniturile sunt surprinzător de mari. Fosta corporatistă nu lucrează mai mult de cinci ore pe zi, dar câștigă cel puțin la fel de bine ca la un job full time la birou.

„Putem câștiga la fel sau chiar mai mult decât într-un job corporatist”, a precizat tânăra pe TikTok.

Jobul ei presupune să plimbe animalele cu o mașină de lux, un Range Rover. Britanica susține că este foarte atașată de animalele pe care le îngrijește și le tratează „ca și cum ar fi ale ei”. Inclusiv câinele ei, Bernie, interacționează zilnic cu patrupedele de care se ocupă, notează The Sun.

Cum să devii plimbător de câini

Potrivit internauților, veniturile din această activitate pot depăși salariile din alte domenii, chiar și în regim part-time. În Franța, spre exemplu, meseria de plimbător de câini nu necesită o calificare formală obligatorie. Însă e recomandată obținerea unui certificat precum ACACED, care atestă cunoștințele despre îngrijirea animalelor de companie. Un începător încasează între 10 și 15 euro pe oră, în funcție de zonă și de numărul de câini.

În România, meseria de îngrijitor de câini a fost recunoscută oficial în 2025. Românii care vor să se califice pentru această profesie trebuie să facă un curs acreditat în care vor învăța cum să abordeze un cățel dificil și să acorde primul ajutor. Tariful zilnic începe de la 40 de lei și crește în funcție de talia animalului până la 100 de RON.