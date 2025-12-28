Noaptea dintre ani poate fi stresantă pentru animalele de companie. Pentru a începe 2026 fără incidente notabile, specialiștii organizației renumite ASPCA oferă câteva recomandări pentru proprietari, pentru a se asigura că animalele lor sunt în siguranță în noaptea de Revelion.

Atenție la alcoolul nesupravegheat

Șampania de la miezul nopții face parte din tradiție, însă alcoolul este extrem de periculos pentru animale. Dacă acestea ajung la paharele nesupravegheate, pot avea stări de letargie, mers instabil, vărsături, iar în cazuri grave poate duce la scăderea bruscă a tensiunii arteriale și a temperaturii corpului.

Toate băuturile alcoolice trebuie ținute strict departe de accesul animalelor.

Și masa cu bunătăți trebuie supravegheată

În perioada sărbătorilor, animalele sunt de multe ori tentate de alimentele festive. Este important să supravegheați mesele și să evitați să le dați să guste din mâncarea care nu face parte din dieta lor obișnuită. Unele alimente comune pentru oameni pot fi toxice pentru animale.

Dacă aveți invitați sau dacă organizați o petrecere, ar fi bine să amenajați un spațiu liniștit unde animalul se poate retrage. Pături moi și un loc ferit de agitație îl pot ajuta să se simtă în siguranță. Fiți atenți și la obiectele personale ale musafirilor. De exemplu, medicamentele sau obiectele mici ușor de înghițit lăsate la îndemână pot reprezenta un pericol.

Verificările înainte de a pleca de acasă

În cazul în care petreceți noaptea dintre ani în altă parte, ar fi bine să faceți o verificare rapidă înainte de plecare: asigurați ușile și ferestrele, securizați mâncarea și medicamentele și creați un mediu cât mai familiar pentru animal.

Zgomotele specifice Revelionului pot speria animalele, fie că vorbim despre artificii sau zgomote, muzică puternică. Asigurați-le un loc liniștit, de preferat într-o cameră fără ferestre, unde să se poată ascunde.