Stăpân începător de pisică: Ghidul complet care te ajută să ai grijă de noul membru al familiei / 10 reguli de bază pe care mulți le ignoră

Ca stăpân fără experiență, îngrijirea unei pisici poate părea puțin intimidantă. Sunt multe lucruri la care să te gândești, inclusiv cu ce o vei hrăni, ce medic veterinar vei alege și cum să te comporți cu ea. Iată câteva sfaturi utile despre cele mai importante lucruri de luat în considerare atunci când ai grijă de noul membru al familiei.

Sfaturi pentru stăpânii de pisici

Ajută-ți pisica să se acomodeze

Pisica ta ar putea fi puțin speriată și timidă când o aduci acasă prima dată. Călătoria cu mașina, un mediu nou, oameni noi și, eventual, animale noi necesită multă adaptare pentru o felină.

Ia în considerare utilizarea unui difuzor Feliway, care eliberează feromoni de calmare în mediu. Aceștia ajută pisicile să se simtă în siguranță, imitând feromonii eliberați de pisică atunci când își freacă fața de anumite lucruri din casă.

La început, casa ta va fi intimidantă pentru noua ta pisică, așa că inițial permite-i accesul doar într-una sau două camere. Treptat, permite-i accesul și în restul casei, pe măsură ce devine mai încrezătoare. Dacă intenționezi să o lași afară, fă-o doar în momentul în care s-a acomodat în casă. Acest lucru ar putea dura câteva săptămâni.

Lasă-ți pisica să exploreze noul mediu și permite-i să se apropie de tine în ritmul ei. Va dura ceva timp până când noul tău animal de companie va avea încredere în tine, așa că ai răbdare. Oferirea de recompense o va încuraja să vină la tine și acționează ca un catalizator pentru încrederea ei, notează Cats.

Hrănește-ți pisica în funcție de vârstă

Cu sute de alimente la dispoziție, alegerea poate fi copleșitoare:

Optează pentru o hrană echilibrată pentru pisici, care să-i asigure toți nutrienții necesari pentru o dezvoltare armonioasă.

Trebuie să decizi dacă îi dai hrană umedă, crochete uscate sau ambele. Acest lucru ar putea depinde de preferințele pisicii tale. Unele feline preferă una sau alta, iar altele se bucură de amândouă.

Măsoară-i mâncarea – previne supraalimentarea și obezitatea.

Oferă-i acces liber la apă proaspătă. De preferat, ține mai multe boluri cu apă în diferite locuri din casă pentru a o încuraja să se hidrateze.

Alege litiere potrivite și un stâlp de zgâriat

Pisica ta va avea nevoie de litiere în casă, chiar dacă intenționezi să o lași afară. Ar trebui să aibă două cutii. Asigură-te că litierele sunt suficient de mari și că plasate într-un loc liniștit și retras.

S-ar putea să fie nevoie să încerci câteva substraturi diferite până să găsești unul pe care pisica ta îl preferă. Pentru felinele adulte încearcă să folosești același așternut cu care au fost obișnuite anterior.

Scărpinatul este un comportament important care permite pisicii să-și întrețină ghearele. Asigură-te că are un stâlp de zgâriat suficient de înalt pentru a-și putea întinde complet corpul.

Oferă-i un loc sigur unde să doarmă

Pisicile preferă, în general, să doarmă la înălțime, deoarece acolo se simt în siguranță. Oferă-i pisicii un loc liniștit unde să se odihnească, departe de agitația casei sau de orice aparate electrocasnice zgomotoase din bucătărie.

Joacă-te cu pisica ta

Pisicile adoră să se joace cu stăpânii lor, deoarece le ajută la construirea unei legături puternice. Ele au instincte de vânătoare foarte puternice, iar joaca le oferă o modalitate de a-și exprima acest comportament.

Fă-ți un program zilnic de divertisment cu pisica. Nu trebuie să dai bani pe jucării scumpe. Pisicile sunt la fel de fericite să se joace cu o bilă de hârtie mototolită sau cu interiorul unei role de hârtie igienică.

Alege un medic veterinar bun

Va trebui să te înregistrezi la o clinică veterinară din apropiere pentru a avea acces la îngrijiri medicale pentru pisica ta, inclusiv vaccinări și controlul paraziților (purici, căpușe sau viermi).

Sterilizare sau castrare

Este important să sterilizezi sau să castrezi pisica. Sterilizarea femelelor reduce riscul de sarcini nedorite, cancer mamar și infecții uterine. Castrarea masculilor taie comportamentul agresiv în căutarea unei partenere pentru împerechere.

În general, pisoii sunt sterilizați sau castrați de la vârsta de aproximativ 4 luni. Discută cu medicul veterinar.

Asigură-te că are microcip

Microciparea este cea mai bună metodă de a-ți găsi pisica în cazul în care se pierde. Procedura este rapidă și ușor de realizat.

Ai adoptat o pisică adultă? Află dacă e deja microcipată sau nu. Dacă da, trebuie să actualizezi datele de contact. De asemenea, pune-i o zgardă cu numele pisicii, numele tău și numărul de telefon.

Poliță de asigurare pentru animalul tău de companie

Asigurarea pentru animale de companie este concepută să-ți ofere liniște sufletească, știind că poți plăti pentru orice vizite neașteptate la veterinar. Deoarece există atât de multe polițe de asigurare pentru pisici din care poți alege, poate fi un câmp minat. Verifică dacă limita poliței este suficientă pentru ceea ce ar putea avea nevoie pisica ta.

Ai grijă de sănătatea pisicii tale

Pe măsură ce îți cunoști noua pisică, vei putea să observi rapid când ceva nu este în regulă. Dacă este mai retrasă decât de obicei, refuză mâncarea sau pare bolnavă, du-o la veterinar. Pisicile cu probleme de sănătate pot să-și ascundă semnele de boală, așa că, deși pisica ta pare doar puțin indispusă, cel mai bine este să o vadă un specialist.