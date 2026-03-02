Un avertisment vine din partea stăpânilor de câini înainte de festivalul Holi, o tradiție indiană colorată prin care se celebrează venirea primăverii. În această perioadă, animalele sunt expuse riscurilor, astfel că o listă de sfaturi pentru siguranța lor este mai mult decât necesară.

Stăpânii de câini, avertisment înainte de festivalul Holi 2026

În cadrul festivalului Holi se folosesc pigmenți colorați care, de cele mai multe ori, conțin substanțe chimice ce pot irita pielea, ochii sau sistemul respirator al câinilor, dar și ale altor animale, dacă acestea sunt inhalate sau ingerate. Fiind vorba despre un festival stradal, șansele sunt mari, de aceea este nevoie de metode de prevenție. Pe lângă pulverizarea de apă cu culori, și zgomotul pot provoca anxietate și stres.

Potrivit sfaturilor unei proprietare de trei câini, oferite mid-day.com, este recomandat să îi creați animalului un loc sigur și liniștit în care acesta să se retragă atunci când zgomotele sunt prea puternice.

Pe cât posibil, țineți animalele în interiorul casei pentru a fi protejat de culorile, zgomotele și aglomerarea de afară. Pentru a le reduce stresul, stați în casă cu ei pentru a se simți confortabil.

Deși această sărbătoare este celebrată de toți cetățenii Indiei, recomandat este să nu pulverizați culori pe blana animalului. Pulberea sau lichidul colorat pot ajunge în zone sensibile sau pe pielea animalelor. Nu vă lăsați păcăliți de produsele ce se recomandă ca fiind „naturale”, căci și acestea pot provoca iritații.

Protejați, de asemenea, ochii și urechile animalelor. Dacă, în mod accidental, le pătrunde culoare în aceste zone, spălați cu apă curată și apelați la veterinar dacă problema de acutizează.

Evitați să îi oferiți animalului dulciuri, fructe sau mâncăruri festive, căci acestea pot irita tractul digestiv.

