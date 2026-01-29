Abu Dhabi continuă să pună accent pe iubirea și responsabilitatea față de animale. Pentru al patrulea an consecutiv, Primăria Orașului Abu Dhabi a găzduit Festivalul Al Tawajud pentru Iubitorii de Animale 4 la Khalifa City Square, un eveniment dedicat promovării îngrijirii responsabile a animalelor, bunăstării lor și conștientizării mediului înconjurător. Festivalul, potrivit temei Anului Familiei, a atras proprietari de animale, adăposturi, clinici veterinare și reprezentanți ai fermelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Educație și distracție pentru întreaga familie

Festivalul a combinat conștientizarea cu distracția, oferind workshop-uri educative despre cele mai bune practici în îngrijirea animalelor și interacțiunea sigură și umană cu acestea. Aceste sesiuni au fost concepute pentru a crește siguranța publică și pentru a încuraja simțul responsabilității comune în rândul iubitorilor de animale, notează Gulf News.

Vizitatorii s-au bucurat și de o varietate de activități interactive, inclusiv concursuri și demonstrații. Cel mai apreciat moment a fost concursul „Cel mai frumos animal”, unde iubitorii de animale din întreaga comunitate au participat cu entuziasm. De asemenea, demonstrațiile cu câini de poliție au atras mulțimi, oferind o privire fascinantă asupra antrenamentului, disciplinei și abilităților animalelor.

Consolidarea legăturilor în comunitate

Festivalul subliniază importanța parteneriatelor comunitare în crearea de inițiative educative și captivante. Prin combinarea învățării cu divertismentul, Al Tawajud Animal Lovers Festival a devenit un eveniment anual de referință în Abu Dhabi, care evidențiază angajamentul societății față de bunăstarea animalelor.

Evenimentul oferă, de asemenea, locuitorilor un spațiu pozitiv și incluziv pentru a se conecta cu animalele, a celebra proprietatea responsabilă și a se bucura de experiențe familiale împreună.