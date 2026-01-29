PET STYLE

Festivalul iubitorilor de animale din Abu Dhabi: Distracție și educație pentru întreaga familie

Claudiu Surmei 29 ianuarie 0 comentarii
Două tinere din Abu Dhabi se joacă cu un iepuraș Sursa foto: Gulf News

Abu Dhabi continuă să pună accent pe iubirea și responsabilitatea față de animale. Pentru al patrulea an consecutiv, Primăria Orașului Abu Dhabi a găzduit Festivalul Al Tawajud pentru Iubitorii de Animale 4 la Khalifa City Square, un eveniment dedicat promovării îngrijirii responsabile a animalelor, bunăstării lor și conștientizării mediului înconjurător. Festivalul, potrivit temei Anului Familiei, a atras proprietari de animale, adăposturi, clinici veterinare și reprezentanți ai fermelor.

Educație și distracție pentru întreaga familie

Festivalul a combinat conștientizarea cu distracția, oferind workshop-uri educative despre cele mai bune practici în îngrijirea animalelor și interacțiunea sigură și umană cu acestea. Aceste sesiuni au fost concepute pentru a crește siguranța publică și pentru a încuraja simțul responsabilității comune în rândul iubitorilor de animale, notează Gulf News.

Vizitatorii s-au bucurat și de o varietate de activități interactive, inclusiv concursuri și demonstrații. Cel mai apreciat moment a fost concursul „Cel mai frumos animal”, unde iubitorii de animale din întreaga comunitate au participat cu entuziasm. De asemenea, demonstrațiile cu câini de poliție au atras mulțimi, oferind o privire fascinantă asupra antrenamentului, disciplinei și abilităților animalelor.

Consolidarea legăturilor în comunitate

Festivalul subliniază importanța parteneriatelor comunitare în crearea de inițiative educative și captivante. Prin combinarea învățării cu divertismentul, Al Tawajud Animal Lovers Festival a devenit un eveniment anual de referință în Abu Dhabi, care evidențiază angajamentul societății față de bunăstarea animalelor.

Evenimentul oferă, de asemenea, locuitorilor un spațiu pozitiv și incluziv pentru a se conecta cu animalele, a celebra proprietatea responsabilă și a se bucura de experiențe familiale împreună.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Gulf News

By Claudiu Surmei

