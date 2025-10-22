Știința a descoperit un lucru fascinant despre animalele de companie: nu doar că ne iubesc, ne și apără creierul de stres, anxietate și declin cognitiv

În timpul pandemiei de COVID-19, un fenomen neașteptat a cuprins mapamondul: milioane de oameni au ales să aducă în casele lor câini și pisici. Mai mult decât un simplu trend, această mișcare masivă a avut implicații majore asupra sănătății mintale și cognitive a populației. Cercetările recente sugerează că animalele de companie ne ajută să ne păstrăm mintea limpede pe măsură ce îmbătrânim.

O explozie a adopțiilor în timpul pandemiei

Potrivit Societății Americane pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (ASPCA®), una din cinci gospodării americane a adoptat un animal de companie în timpul pandemiei, o creștere uimitoare de 250% față de anul 2019. Asta înseamnă aproximativ 23 de milioane de familii care și-au lărgit căminul cu un prieten blănos.

„Majoritatea acestor familii nu intenționează să renunțe la animalul lor de companie”, a declarat ASPCA într-un comunicat de presă.

Animalele de companie încetinesc declinul cognitiv

Un nou studiu condus de dr. Tiffany Braley, cercetător la Centrul Medical al Universității din Michigan, și publicat în Science Daily a descoperit o corelație între deținerea unui animal de companie și încetinirea declinului cognitiv în rândul adulților vârstnici.

Cercetarea, care a urmărit peste 1300 de persoane cu vârsta peste 65 de ani, a arătat că proprietarii de animale au înregistrat scoruri cognitive mai bune în timp, comparativ cu cei care nu aveau un animal de companie. Testele cognitive incluse au vizat memoria (reamintirea de cuvinte), abilități de calcul și funcții executive.

„Deținerea unui animal de companie are un efect protector împotriva declinului cognitiv, în special în cazul posesorilor pe termen lung”, a explicat Braley.

Cei mai avantajați

Studiul a constatat că declinul cognitiv a fost cel mai lent în rândul persoanelor care dețineau un animal de companie de peste cinci ani. Efectele benefice se acumulează în timp, sugerând că relația pe termen lung cu un animal e o stimulare mentală constantă.

Proprietarii de animale, în special cei care dețin câini, sunt adesea mai activi fizic, datorită programului de plimbări. Această activitate fizică este cunoscută pentru efectele sale pozitive asupra sănătății creierului.

Legătura om-animal: beneficii multiple pentru sănătate

Nu este prima dată când animalele de companie sunt asociate cu o stare de sănătate mai bună. Marwan Sabbagh, directorul Centrului Lou Ruvo pentru Sănătatea Creierului din cadrul Clinicii Cleveland, susține că simpla mângâiere a unui animal are efecte fiziologice importante:

„Reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului, și stimulează eliberarea serotoninei, neurotransmițătorul responsabil cu starea de bine. Acest lucru scade tensiunea arterială și ritmul cardiac și, implicit, duce la o stare emoțională mai bună”.

Stresul cronic este, la rândul său, un factor cunoscut care accelerează deteriorarea cognitivă. Prin urmare, animalele de companie, prin efectul lor de calmare, joacă un rol real în protejarea creierului.

Cine beneficiază cel mai mult

Interesant este faptul că beneficiile cognitive ale deținerii unui animal de companie nu au fost uniforme în toate grupele de populație. Studiul a relevat că declinul cognitiv a fost mai încet la adulții de culoare, persoanele cu studii universitare și bărbați.

Motivul exact pentru aceste variații nu este încă pe deplin înțeles, iar cercetătorii consideră că este nevoie de noi studii pentru a explora aceste diferențe. Factorii culturali, stilul de viață și obiceiurile de interacțiune cu animalele ar putea juca un rol cheie.

De la sprijin emoțional la protecție cerebrală

Legătura dintre oameni și animalele lor de companie a fost mereu puternică, dar acum devine și științific fundamentată. Astfel, câinii și pisicile au devenit și factori de protecție pentru sănătatea mintală și cognitivă.

„Relația cu un animal înseamnă responsabilitate, afecțiune necondiționată, toate acestea fiind elemente cheie în menținerea sănătății mintale”, susțin specialiștii.