Studiu: Peste 25% dintre stăpânii de animale își iau liber de la muncă pentru a construi o relație puternică cu noul lor companion

Tot mai mulți oameni tratează venirea unui nou animal de companie în familie la fel de serios ca pe un eveniment major din viață. Un studiu recent arată că mai mult de un sfert dintre stăpânii de animale își iau zile libere de la muncă pentru a se acomoda și a crea o legătură reală cu noul lor prieten blănos.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sondajul, realizat pe 2.000 de persoane, a arătat că 76% dintre proprietari cred că primele zile sunt esențiale pentru relația pe termen lung cu animalul lor. Printre activitățile care ajută cel mai mult la construirea încrederii se numără joaca (50%), mângâierile (42%) și răsfățul cu gustări (36%), notează The Sun.

Primele zile – provocare, dar și începutul unei prietenii adevărate

Aproape jumătate dintre respondenți (45%) au spus că le-a luat cam o săptămână să creeze o legătură puternică cu animalul lor, însă 48% au recunoscut că acea primă săptămână a fost una plină de provocări. Interesant este că 56% dintre tinerii din generația Z au observat că animalul s-a atașat de ei mai repede decât se așteptau – spre deosebire de doar 32% dintre persoanele mai în vârstă (baby boomers).

Totuși, 36% dintre stăpâni au fost surprinși de cât de repede s-a adaptat noul lor companion, iar un sfert au remarcat cât de jucăuș a fost încă din primele momente.

Informația înseamnă grijă

Peste un sfert dintre participanți (28%) au spus că au petrecut mult timp documentându-se despre rasa, comportamentul și nevoile animalului înainte de a-l aduce acasă. Mai mult de 60% cred că aceste informații îi ajută să ofere o îngrijire mai bună și să înțeleagă mai ușor semnalele transmise de animal.

Comportamentalista Caroline Wilkinson, care a colaborat la studiu împreună cu serviciul de testare ADN pentru animale Wisdom Panel, explică:

„Conectarea cu animalul tău nu înseamnă doar afecțiune – ci și înțelegerea limbajului corpului, a semnalelor și a nevoilor lui. Primele zile stabilesc tonul pentru întreaga relație. Timpul, răbdarea și experiențele pozitive sunt baza oricărei legături sănătoase între om și animal.”

Ce și-ar fi dorit stăpânii să știe dinainte

Cei mai mulți participanți (29%) spun că ar fi vrut să înțeleagă mai bine comportamentul animalului, inclusiv posibile frici sau stadiul de dresaj. Alții și-ar fi dorit să știe mai multe despre istoricul medical (28%) sau dieta potrivită (23%). Chiar și așa, 40% spun că și acum ar vrea să cunoască mai bine rasa, trăsăturile și comportamentele specifice ale companionului lor.

Deși 62% dintre stăpâni consideră că știu deja destule despre animalul lor, aproape toți recunosc că ar vrea să învețe și mai mult – pentru a-și consolida legătura. De fapt, 38% se gândesc serios să facă un test ADN pentru animale de companie, ca să afle mai multe despre sănătatea, rasa și comportamentele patrupedului lor.

Un purtător de cuvânt al Wisdom Panel a declarat:

„Să-ți cunoști animalul la un nivel mai profund este cheia unei relații echilibrate și de durată. Fiecare rasă și fiecare animal are propriile particularități. Cu cât afli mai devreme aceste informații, cu atât poți oferi o îngrijire mai personalizată și un mediu mai sigur pentru el.”

Citește și:

Yan, câinele-erou al Unității Canine Salvamont Suceava, iese la pensie din motive medicale. Predă ștafeta colegului său, SVen: „Am hotărât asta pentru a-i prelungi viața”

După mulți ani de cercetări, oamenii de știință au descoperit noi semne ale durerii la pisici. Salt uriaș în descifrarea comportamentului felin