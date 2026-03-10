Sugar, o cățelușă care a devenit campioană mondială la surfing cu câini, se confruntă cu o boală nemiloasă – cancer. În vârstă de 16 ani, sportiva trece printr-o perioadă dificilă, iar stăpânii depun eforturi să o salveze.

Sugar, campioană mondială la surfing cu câini, diagnosticată cu cancer

Sugar este considerată una dintre cele mai decorate surfer-ițe canine din lume, cu nu mai puțin de 19 titluri câștigate, dintre care cinci de campioană mondială. Cățelușa are o poveste de viață impresionantă: a fost salvată de pe străzile din Oakland de actualul ei proprietar, surferul Ryan Rustan, pe când avea doar șapte luni.

De atunci, cei doi au devenit o echipă, participând la numeroase competiții sportive pentru câini din California. Performanțele ei au fost atât de impresionante încât, în 2024, Sugar a devenit primul animal inclus în Surfers’ Hall of Fame, iar amprentele lăbuțelor ei au fost imprimate pe trotuarul celebrului bulevard al surferilor, lângă statuia legendarului surfer Duke Kahanamoku și alături de nume celebre din sport.

Se strâng fonduri pentru tratament

Recent, Rustan a anunțat că Sugar nu este doar campioană la surf, ci și câine de terapie. Ea a participat la programe de surf sub formă de tratament și a vizitat veterani în spitale pentru a le oferi sprijin. Pe 8 martie, Sugar a avut o ultimă sesiune de surfing, sub privirile a numeroși fani pe plaja din Huntington Beach. Rustan a declarat pentru People că nu este pregătit să se despartă de Sugar.

„Nu sunt pregătit să o pierd”, a mărturisit el, adăugând că Sugar „a adus atât de multă bucurie atât de multor oameni”. Pronosticul privind boala lui Sugar nu este public, însă a fost creată o pagină GoFundMe în vederea strângerii de bani necesari tratamentului.

