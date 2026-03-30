Un bătrân de 70 de ani din comuna Galicea a fost amendat de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor cu 15.000 de lei pentru că a abandonat şapte căţeluşi la marginea satului în care locuieşte, potrivit Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au precizat că bărbatul a fost identificat după cinci zile, pe baza imaginilor suprinse de una dintre camerele de supraveghere amplasate de administraţia locală în zonele vulnerabile din comună.

“În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în data de 25 martie 2026, bărbatul a abandonat şapte exemplare canine (pui), provenite de la o femelă ce îi aparţinea. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere aparţinând unităţii administrativ-teritoriale. Pentru neregulile constatate, bărbatul a fost sancţionat contravenţional, fiind aplicate trei amenzi în cuantum total de 15.000 de lei”, au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

Cei şapte pui au fost preluaţi de către o asociaţie pentru protecţia animalelor, urmând a beneficia de îngrijire şi adăpost, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea, care ţin să le reamintească cetăţenilor că deţinerea de animale implică responsabilitate, iar abandonarea lor constituie o faptă sancţionată de legislaţia în vigoare.

