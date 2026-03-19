Un oposum a fost surprins printre animalele de pluș într-un magazin de suveniruri din Aeroportul Hobart, Cambridge (Tasmania), stârnind uimirea și simpatia călătorilor. Animalul „părea calm”, apoi a ieșit din magazin pentru o plimbare prin aeroport, lucru care „a creat agitație” în zona de plecări, a relatat un angajat al aeroportului, potrivit abc.net.au. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele sociale.

Un oposum adevărat a fost găsit printre animalele de pluș dintr-un magazin de suveniruri

Nu este clar cum a intrat oposumul în clădire, cel mai probabil datorită lucrărilor de reamenajare care au loc în aeroport. Liam Bloomfield, managerul magazinului, a declarat că angajații au descoperit oposumul în jurul orei 11:45.

„Părea că se simte foarte bine acolo, alături de noii lui prieteni.”, a precizat el.

Bloomfield a dezvăluit că animalul „nu era stresat” și părea liniștit. „Toți pasagerii îl filmau cu telefoanele. A fost puțină agitație ca să ne asigurăm că este în siguranță, că pasagerii nu sunt deranjați și că oposumul ajunge înapoi acasă”, a continuat el.

Ulterior, animalul a fost „scos în siguranță” în afara terminalului de către conducerea Aeroportului Hobart. Managerul a descris vizita oposumului ca „un mic moment de bucurie” într-o zi obișnuită de lucru.

