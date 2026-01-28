Surse: Focuri de armă împotriva unor câini agresivi în timpul unei percheziţii la doctorul Cristian Andrei

Poliţiştii au fost nevoiţi să tragă cu bile de cauciuc împotriva a doi câini agresivi, în timp ce o echipă de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale (SAS) percheziţiona o locuinţă a doctorului Cristian Andrei, au declarat miercuri surse judiciare, pentru Agerpres.

În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziţie domiciliară la o adresă din judeţul Dâmboviţa, echipa SAS a pătruns fără forţarea căilor de acces.

În timp ce traversau curtea, luptătorii de la SAS au constatat prezenţa a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranţa poliţiştilor.

Focuri de armă împotriva câinilor agresivi

Conform surselor citate, un poliţist a făcut uz de o armă cu bile de cauciuc, fără ca acei câini să fie răniţi.

Poliţiştii au efectuat miercuri percheziţii în trei locaţii din Bucureşti, Târgovişte şi judeţul Ilfov, într-un dosar în care doctorul Cristian Andrei este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, în perioada 1 iulie 2004 – 10 noiembrie 2025, bărbatul ar fi desfăşurat activităţi specifice profesiei de psiholog fără a fi absolvent al unei facultăţi în domeniu acreditate şi fără a deţine atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, în intervalul 2019 – 2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se în mod fals ca psiholog şi determinându-le să achite contravaloarea mai multor şedinţe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost autorizat legal să o desfăşoare.

“Din cercetări a rezultat că, în perioada 21 octombrie 2019 – 15 martie 2020, în cadrul unor şedinţe de psihoterapie, desfăşurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în Sectorul 1, al cărui preşedinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate şi dependenţă emoţională generată de relaţia terapeutică”, a transmis Poliţia.

În acelaşi context, bărbatul, profitând de imposibilitatea femeii de a-şi exprima voinţa, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol.

Un alt incident ar fi avut loc la data de 9 ianuarie 2024, în cadrul unei şedinţe de psihoterapie desfăşurate la sediul aceluiaşi institut, cu punct de lucru în Sectorul 2. Profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte femei aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfăşurării unui “joc psihologic”, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală – cuprindere în braţe şi sărutare forţată.

Conform comunicatului Poliţiei, la data de 24 ianuarie 2024, bărbatul ar fi încercat să comită o altă agresiune sexuală prin constrângere. El i-ar fi prins mâna unei alte femei şi ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona sa genitală, după care ar fi încercat să o sărute, luând-o în braţe şi strângând-o cu putere.

Totodată, la data de 18 noiembrie 2024, la sediul institutului, într-un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcţiei, acesta ar fi atins o studentă pe sub haine, în timp ce aceasta desfăşura activităţi practice sub coordonarea sa. Ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forţate, împiedicând persoana vătămată să se apere.