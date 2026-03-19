Peste 7 din 10 stăpâni de animale (73%) cred că oamenii trebuie să acționeze împotriva schimbărilor climatice, iar aproximativ 8 din 10 (84%) consideră că și companiile au responsabilitate, arată datele Pet Sustainability Coalition (PSC).

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acest comportament se traduce în consum responsabil: 62% dintre stăpânii de animale au cumpărat produse ecologice în luna precedentă sondajului din 2025, comparativ cu 46% dintre persoanele fără animale. Studiul Nextin, citat de PSC, a chestionat peste 2.400 de proprietari de pisici și câini din SUA.

Cerere mai mare pentru transparență

Consumatorii, mai ales cei tineri, vor solicita claritate și dovezi pentru afirmațiile de sustenabilitate. Brandurile vor trebui să prezinte date care susțin etichetele. Directiva UE privind afirmațiile verzi impune deja verificarea de către terți și analiza ciclului de viață pentru toate declarațiile ecologice, notează GlobalPETS.

Legislație și raportare

Presiunea legislativă crește în SUA și UE. Legile climatice din California (SB 253 și 261) cer raportarea publică a emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în Canada, standardele de raportare a sustenabilității devin obligatorii. În UE, obiectivele de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 și neutralitatea climatică până în 2050 vor consolida conformitatea cu CSRD și PPWR.

Exemple de bune practici există: Freshpet, producător american de hrană pentru animale, a obținut premiul Clean Label Project Purity pentru calitatea și siguranța ingredientelor, devenind prima companie pet cu întreaga gamă certificată.

Inovație și soluții circulare

Inovația va fi condusă de proteine noi, circularitate și sănătate. Reducerea risipei, aplicațiile de hrănire, wearables și dietele personalizate ajută la sănătatea animalelor și la reducerea deșeurilor. Brandurile trebuie să investească în reciclarea ambalajelor flexibile și soluții circulare pentru plastic și folie.

Proteinele rămân cel mai mare impact asupra mediului în hrana pentru animale. Folosirea integrală a animalelor și sursele alternative, cum ar fi insectele, peștii invazivi și ingrediente obținute prin fermentație, contribuie la echilibrarea nutriției, reziliența climatică și protecția biodiversității.

Pentru companii, aceasta este o oportunitate de a dezvolta soluții circulare și inovatoare, reducând impactul asupra mediului și câștigând încrederea consumatorilor.