Nextin Research, prin MarketPlace, a lansat Nextin Dog Trends, un raport detaliat despre tendințele în industria produselor pentru câini. Studiul include un raport de 73 de pagini, grafice PowerPoint, tabele și date brute obținute dintr-un sondaj realizat pe 1.201 proprietari de câini din SUA.

Raportul explorează preferințele consumatorilor pentru hrană, gustări, suplimente și îngrijirea dentară a câinilor, precum și viitorul hranei premium pentru animale de companie, cu accent pe sustenabilitate, notează Pet Food Industry.

Proprietarii de câini „Invested Idealists”: cei dispuși să plătească mai mult pentru sustenabilitate

„Aproape 30% dintre proprietarii de câini care nu se uită la preț aleg hrană premium, iar aproximativ două treimi dintre aceștia sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sustenabile pentru animale”, spune Nicole Hill, vicepreședinte strategie și inovație la MarketPlace.

Această categorie de consumatori, numită „Invested Idealists”, este foarte receptivă la inovațiile sustenabile în produsele premium pentru câini. Brandurile care vor să ajungă la acești cumpărători pot afla din Nextin Dog Trends care sunt canalele de marketing eficiente, beneficiile produselor care îi motivează și comportamentele lor de cumpărare.

Previziuni pentru tendințele în hrana și sănătatea câinilor

Raportul analizează hrană premium, gustări, suplimente și produse pentru sănătatea dentară și identifică trenduri precum:

Ingrediente funcționale pentru sănătate

Produse sustenabile și prietenoase cu mediul

Oportunități pentru sănătate proactivă

Sondajul a fost analizat din perspectiva experienței MarketPlace în industria produselor pentru animale de companie, atât B2B, cât și CPG.

Segmente de consumatori și oportunități de inovație

Raportul evidențiază:

Segmente de consumatori definite după nevoi, priorități și motivații

Oportunități de inovație în ingrediente, formate și atribute ale produselor

Beneficiile și necesitățile care determină cumpărarea produselor

Strategii de merchandising și bundling pentru creșterea valorii medii a coșului de cumpărături

Persoanele, influencerii și media care influențează deciziile de cumpărare

Comportamentele în retail și oportunități pentru branduri

Jon Copeland, manager de cercetare MarketPlace, subliniază oportunitatea „Wellness Trifecta”: doar 11% dintre proprietarii de câini cumpără simultan suplimente, produse dentare și gustări funcționale, dar aceștia sunt mult mai implicați, cumpărând mai multe produse și explorând mai multe canale. Raportul analizează cum se poate transforma această implicare în achiziții complete.

Pachet complet de cercetare și previziuni până în 2027

Pachetul Nextin Dog Trends include 48 de grafice gata de prezentare în PowerPoint și tabele detaliate. În plus, există servicii de prototipare virtuală, care permit simularea ambalajelor și conceptelor de produs înainte de lansare.

„Cercetările tradiționale se uită înapoi, iar Nextin previzionează tendințele până în 2027, 2028 și mai departe”, spune Tracy Landau, președinte MarketPlace. Raportul anticipează oportunități neexplorate și segmente de audiență relevante pentru hrana și sănătatea câinilor, de la hrană proaspătă la proteine inovative.