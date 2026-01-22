Tânăra care își vinde fotografiile sexy pentru a îngriji animalele abandonate: „Fiecare nud salvează o viață” (VIDEO)

Cayla Smith are 28 de ani și este tânăra care își vinde fotografiile în ipostase sexy pentru a îngriji animalele abandonate. Modelul din Texas are și un slogan după care se ghidează în această „afacere” profitabilă: „Fiecare nud salvează o viață”.

Își vinde fotografiile sexy pentru a îngriji animalele

Tânăra adună, lunar, circa 80.000 de dolari din vânzarea propriilor poze în costume de baie sau piese vestimentare revelatoare. Toți acești bani sunt utilizați pentru îngrijirea și salvarea câinilor și pisicilor abandonați, potrivit Daily Star.

Kaila obținea bani din aceleași surse și în trecut, însă banii i-a cheltuit pe lucruri de lux normale, cum ar fi o mașină scumpă, lenjerie intimă costisitoare, vacanțe exotice și proprietăți. Ulterior, când s-a mutat în noua ei casă, la marginea unei păduri, și-a dat seama că în zonă există probleme cu animalele abandonate.

„Când m-am mutat, nu aveam idee că există o problemă cu câinii vagabonzi în zonă. Mi s-a rupt inima. Nu-mi pot imagina să renunț vreodată la un animal de companie, darămite să-l tratez ca pe un gunoi. Îmi place ceea ce fac și câștig bine. De ce să nu folosesc banii din muncă pentru a salva vieți?”, a declarat ea pentru sursa citată.

Iubirea față de animale nu are limite

Potrivit celor povestite chiar de ea, Kayla preia personal câini fără stăpân, acoperă cheltuielile medicale necesare, le oferă hrană și le găsește familii adoptatoare. Când și-a dat seama că poate face singură toate aceste lucruri, a decis să nu colaboreze cu adăposturi de animale, motivul principal fiind supraaglomerarea acestora. Ea însăși are un câine adoptat pe care l-a numit Barbie.

„Aș vrea să iau fiecare câine, dar nu este posibil sau corect față de ei”, a explicat modelul, care spune că unii câini se tem să se apropie de ea, dar asta nu o oprește să îi ajute.

„Cei care vin la mine rămân câteva zile, timp în care îi îngrijesc și apoi le găsesc o nouă casă. Dacă trebuie să călătorească departe, plătesc transportul sau conduc chiar eu. Costă mult, dar merită fiecare bănuț. Mișcarea între muncă și animale poate fi dificilă, dar încerc să planific lucrurile cât mai bine posibil. Nu numai că îmi pot oferi un stil de viață luxos, dar pot și salva animale”, a mai spus Kayla.

