Copiii internați la New Cross Hospital din Wolverhampton au avut parte de momente pline de bucurie datorită unei vizite speciale: Skyler, un cățel cocker spaniel de 12 ani, a adus zâmbete și mângâieri în secția de pediatrie.

Skyler, câinele care aduce bucurie și alinare

Skyler nu este un câine obișnuit – ea face parte din programul Pets As Therapy (PAT), o organizație națională care trimite câini special evaluați în spitale, cămine de bătrâni, școli și comunități pentru a oferi companie, confort și momente de relaxare în perioade dificile.

Vizita ei a fost organizată de echipa de experiență a pacienților de la The Royal Wolverhampton NHS Trust și, datorită succesului ei, Skyler va reveni o dată la două săptămâni pentru a interacționa cu copiii și familiile acestora, notează BBC.

Beneficiile terapiei cu câini pentru copii

Handler-ul lui Skyler, Sue Armitage, explică: “Skyler este o vizitatoare frecventă în spitale și iubește să fie în preajma oamenilor. Are un temperament calm și este o adevărată plăcere să fii alături de ea. Chiar și câteva minute de mângâiat un câine pot însenina ziua cuiva.”

Danielle Walden, mama unui băiețel de 11 luni, Oliver, internat pentru o infecție, spune: “Este minunat pentru copii. Zilele în spital par foarte lungi, iar această vizită le oferă ceva pozitiv pe care să se concentreze. Ce idee minunată!”

Câinii de terapie: pregătiți pentru siguranță și confort

Câinii PAT, precum Skyler, sunt antrenați special, verificați pentru temperament și susținuți de voluntari care știu cum să creeze interacțiuni sigure și semnificative. Acești câini aduc alinare, reduc anxietatea și creează momente pozitive chiar și în medii clinice stricte.

Garry Perry de la NHS Trust adaugă: “Câinii de terapie joacă un rol vital în crearea unor momente liniștitoare și pline de pozitivism în spitale – ajutând la reducerea stresului, oferind confort și distragere, crescând moralul personalului și îmbunătățind experiența pacienților și a familiilor. Suntem încântați să o avem pe Skyler alături de noi.”