Teroare pe străzile din Cluj. Oamenii se tem să mai iasă din casă din cauza haitelor de câini fără stăpân: „S-au făcut nenumărate sesizări, dar nu se ia nicio măsură”

Locuitorii dintr-o zonă rezidențială a municipiului Cluj-Napoca trăiesc în teroare deoarece, spun ei, o haită de câini fără stăpân a devenit un pericol constant pentru siguranța lor. Oamenii reclamă lipsa intervenției Poliției Animalelor, deși sesizările s-au tot repetat.

Panică pe străzile din Cluj

Potrivit martorilor, în zona blocurilor în care locuiesc se află mai mulți câini fără stăpân, despre care afirmă că sunt agresivi. Situația este agravată de lipsa iluminatului public și a trotuarelor, făcând deplasarea pietonală și mai periculoasă.

„S-au făcut nenumărate sesizări, dar nu se ia nicio măsură. Am ajuns să umblăm cu obiecte de autoapărare la noi, de teamă să nu fim atacați. Mai multe persoane ar fi fost deja mușcate de câini în această zonă”, spun oamenii, potrivit presei locale.

Clujenii se simt abandonați, mai ales că problema persistă de multe luni, fără un răspuns concret din partea instituțiilor responsabile.

O situație similară este și pe strada Soporului, la numărul 29, unde o altă haită de câini fără stăpân ar fi prezentă aproape permanent. Un alt clujean subliniază că un vecin a fost mușcat, iar riscul este cu atât mai mare cu cât în zonă locuiesc familii cu copii mici.

„Sunt familii care își plimbă copilașii, iar câinii îi pot ataca în orice clipă. În plus, latră toată noaptea, iar disconfortul este uriaș”, acuză oamenii.

Locuitorii nu vor soluții radicale, ci siguranță, mai ales pentru copii și vârstnici. Până la o reacție oficială din partea autorităților, aceștia evită să mai iasă seara din case.

