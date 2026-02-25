Peanut, fostul „Cel mai urât câine”, a fost detronat de alți zece patrupezi considerați ciudăței din cauza aspectului lor. Fiecare, însă, este capabil să iubească și să fie iubit, fiind adorabili dincolo de aparențe.

Top 10 cei mai ciudăței patrupezi din lume

În anul 2014, Peanut a fost „încoronat” drept „Cel mai urât câine din lume”. Competiția, care a început în anul 1970, a avut mulți câștigători, dar acum vă prezentăm un top întocmit chiar de către oamenii din lumea întreagă al celor mai ciudăței căței din lume.

Xoloitzcuintli sau câinele mexican fără păr: fără blană, cu piele fină și expresie serioasă, acest câine are un aer exotic. Este, însă, un companion extrem de loial și afectuos.

Chinese Crested: cu smocuri de păr doar pe cap, lăbuțe și coadă, acest câine pare „coafat” în cel mai artistic mod. În ciuda aparențelor, el este jucăuș, energic și adoră atenția.

Shar-Pei: cunoscut pentru ridurile dramatice și expresia aparent morocănoasă, acest câine este în realitate calm și foarte atașat de familie.

Borzoi: acest câine are un bot extrem de lung și o siluetă atipică, motiv pentru care este considerat ciudățel. Cu toate acestea, este foarte blând și chiar elegant prin ținuta lui.

Câini cu aspect inedit, dar la fel de iubitori și energici

Puli: cu blana deasă care seamănă cu niște dreaduri, acest câine imposibil de ignorat nu doar în ceea ce privește aspectul. Este inteligent și extrem de agil, chiar dacă nu pare.

Komondor sau câinele-mop: pare că este leneș, dar în ciuda aparențelor, este un excelent câine de pază.

Bedlington Terrier: asemănător cu o oaie, din cauza formei capului și a botului alungit, acest câine parcă ar fi personaj de desene animale. Este vioi și jucăuș, astfel că are toate calitățile pentru care să fie iubit.

Neapolitan Mastiff: cu o expresie serioasă, ca de bătrân ce a văzut multe la viața lui, acest câine intimidant este un uriaș blând și protector care ar face orice pentru familia lui.

Affenpinscher: acest câine amintește de o maimuțică energică, dar singurul lucru prin care se aseamănă este curajul și pofta de distracție.

Hairless Khala sau câine bolivian fără păr: este o rasă rară, cu aspect atipic și o piele fină, fără blană. Este foarte atașat de familie și extrem de energic.

Competiții ca „Cel mai urât câine din lume” nu au drept scop umilirea animalelor, ci din contră. Prin astfel de evenimente se promovează adopția animalelor care nu arată așa cum consideră standardele, dar care au, la rândul lor, nevoie de iubire și grijă. Iar stăpânii câinilor pe care i-am enumerat cu siguranță nu își văd prietenii ca fiind urâței, ba chiar îi iubesc și mai mult datorită unicității lor, importantă cu adevărat fiind legătura om-animal.

