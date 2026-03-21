Câteva rase de pisici se pot lăuda cu niște mustăți impresionant de lungi. Aceste „accesorii” nu au rol doar estetic, ci funcțional, fără de care felinele nu ar putea trăi în mod normal.

Top rase de pisici cu mustăți impresionant de lungi

Potrivit unui articol publicat de World Animal Foundation, unele pisici se remarcă nu doar prin blană sau culoarea ochilor, ci și printr-un detaliu neobișnuit, dar spectaculos – mustățile. Câteva rase se bucură de celebritate tocmai datorită lungimii mustăților lor. Ele le oferă felinelor un aspect inedit și este chiar și un avantaj important în orientare.

În top se află Maine Coon, considerată rasa cu unele dintre cele mai lungi mustăți din lume. Acestea pot depăși chiar și 15–18 cm și sunt proporționale cu dimensiunea mare a corpului, ajutând pisica să se orienteze în spații înguste sau în întuneric.

Rasele Norwegian Forest Cat și Siberian se remarcă prin mustăți lungi și dese, adaptate inițial condițiilor dure din zonele reci, unde orientarea rapidă era esențială pentru supraviețuire. Pe listă se regăsesc și Persian sau British Shorthair, ale căror trăsături faciale accentuează vizual lungimea mustăților, chiar dacă acestea nu ating dimensiunile extreme ale altor rase.

Specialiștii explică faptul că lungimea mustăților este, de regulă, proporțională cu dimensiunea corpului pisicii și are un rol funcțional clar. Ele ajută felinele să „măsoare” spațiile și să evite obstacolele, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că aceste fire de păr sensibile sunt conectate la terminații nervoase și transmit informații esențiale despre mediul înconjurător, fiind indispensabile pentru orientare și siguranță.

Citește și: