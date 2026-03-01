Trafic ilegal cu pisici de rasă în valoare de 75.000 de dolari. Felinele, ascunse într-un bagaj de mână la graniță

Ofițerii de frontieră de la punctul de control Lo Wu (Hong Kong) au interceptat un călător în vârstă de 53 de ani pe 26 februarie, după ce o radiografie a relevat o mișcare suspectă în rucsacul său. Înăuntru se aflau trei pisici cu pedigree – în valoare de aproximativ 75.000 de dolari, care erau introduse ilegal din Shenzhen fără permisul de import obligatoriu, notează Visahq.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisici de rasă, folosite în trafic ilegal cu animale

Departamentul pentru Agricultură, Pescuit și Conservare a preluat cazul. Conform Regulamentului privind rabia din Hong Kong, importul ilegal de animale vii se pedepsește cu până la 50.000 de dolari și un an de închisoare. Animalele sunt acum în carantină pentru controale medicale și verificare cu microcip. Dacă proprietarii nu pot dovedi originea legală, acestea pot fi relocate prin adăposturi autorizate.

Deși incidentul implică animale de companie, acesta subliniază o supraveghere mai strictă la frontierele terestre, pe măsură ce traficul revine la nivelurile de dinainte de pandemie. Companiilor care își relochează personalul cu animale li se reamintește să solicite permise cu cel puțin patru săptămâni în avans și să utilizeze transportatori aprobați. Nerespectarea acestei cerințe ar putea întârzia expedierile de bunuri de uz casnic și expune angajatorii la un risc de reputație.

Vama Lo Wu a observat o creștere de 30% de la an la an a cazurilor de contrabandă cu animale, de când regulile de carantină au fost relaxate anul trecut. Echipe suplimentare de câini detectori vor patrula de Paște, iar importatorii ar trebui să se aștepte la mai multe verificări aleatorii ale bagajelor de mână.

Vezi și Câinele le-a salvat viața. Keto a simțit boala stăpânilor înaintea medicilor: „Când a început din nou să se comporte agitat, am știut că ne avertizează”

Avertismentul unui veterinar: „Nu mai dați suplimente pisicilor dacă nu au nevoie. Le faceți mai mult rău”