Animalele supraponderale sunt peste tot pe internet: poartă pulovere, se rostogolesc pe podea și dorm în cele mai adorabile poziții. Online sunt alintate „chonks”, iar imaginile lor strâng milioane de zâmbete. Totuși, în spatele acestor poze amuzante se poate ascunde o problemă serioasă: obezitatea.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Obezitatea – o boală tot mai des întâlnită la pisici și câini

Asociația pentru Prevenirea Obezității la Animale estimează că aproximativ 60% dintre pisicile și câinii din SUA sunt supraponderali sau obezi. Cercetările arată cifre asemănătoare și în alte țări, precum Marea Britanie, Brazilia sau China. Iar numărul este în continuă creștere, notează Humane World for Animals.

Kilogramele în plus vin la pachet cu riscuri serioase precum:

diabet

afecțiuni articulare

probleme cardiace

anumite tipuri de cancer

De ce ajung animalele să fie supraponderale? Cel mai des se vorbește despre excesul de hrană și lipsa mișcării – și, într-adevăr, acestea sunt cauzele principale. Dar și genetica, anumite medicamente sau problemele medicale pot contribui, explică medicul veterinar Ernie Ward, fondatorul Asociației pentru Prevenirea Obezității la Animale.

Primul pas: un control la veterinar

Dacă ai suspiciunea că pisica sau câinele tău are probleme cu greutatea, mergi mai întâi la veterinar. Medicul poate exclude eventualele afecțiuni ascunse și poate crea un plan personalizat de dietă și exerciții. Pentru majoritatea animalelor – în special pisici – alimentația va fi elementul central.

Important: procesul de slăbire trebuie să fie lent și treptat. Pierderea rapidă în greutate poate provoca probleme grave, iar schimbările bruște pot stresa inutil animalul, mai ales că pisicile și câinii sunt foarte atașați de rutina lor.

Povești reale: cum au reușit alți stăpâni

Kristine Seguin, din Ottawa, a devenit cunoscută după ce a început să documenteze transformarea lui Biggie – o pisică de 19,5 kilograme (43 de lire) salvată dintr-un adăpost. Biggie are acum mii de fani pe TikTok, iar până acum a slăbit aproximativ 8 kilograme. Povestea lui a inspirat atât de mulți oameni, încât Seguin a deschis The Big House Sanctuary and Rehab, un centru dedicat pisicilor obeze.

Cel mai important sfat al ei: Controlul porțiilor.

Și Wendy Van Norden, voluntar la Humane World for Animals, confirmă același lucru. Ea împarte porția zilnică de hrană în mai multe mese mici, astfel încât animalele nici nu simt că primesc mai puțin.

Hrana – și un aliat pentru activitate

În loc să încurajeze doar restricțiile, mulți specialiști folosesc hrana ca instrument de stimulare a mișcării.

Seguin folosește puzzle-uri și jucării interactive pentru a încetini ritmul de a mânca și a crește nivelul de activitate.

Van Norden obișnuia să ofere boabe de hrană câinelui Roxy în timpul plimbărilor, pentru a o motiva să meargă mai mult.

Rezultatele pot fi impresionante. Roxy, care odată nu putea parcurge nici două străzi, a ajuns după slăbire să facă drumeții lungi. Iar pisicile din sanctuarul lui Seguin își recapătă treptat mobilitatea și încrederea.

Micile progrese contează enorm

Atât Seguin, cât și Van Norden subliniază importanța celebrării fiecărui progres, oricât de mic ar fi. Uneori cântarul nu se mișcă, dar comportamentul animalului spune totul.

Într-o săptămână în care Biggie nu a slăbit deloc, Seguin și-a amintit că tocmai reușise să se cațere, pentru prima dată, în pomul de pisici. O realizare uriașă pentru el.

Animalele care slăbesc inspiră o lume întreagă

Pe internet apar tot mai multe povești ale stăpânilor care își ajută animalele să ajungă la o greutate sănătoasă. Biggie și alți „foști chonks” arată că slăbitul nu înseamnă pedeapsă, ci eliberare: mai multă mobilitate, joc, energie și o viață mai lungă.