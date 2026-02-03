Trei afaceri cu animale de companie, pe lista start-up-urilor de succes din Marea Britanie. Ce propune fiecare pentru iubitorii de câini și pisici

Trei afaceri dedicate proprietarilor de animale de companie au fost incluse pe lista primelor 100 de start-up-uri de succes din Marea Britanie. Printre ele se numără aplicații bazate pe inteligența artificială și suplimente pentru câini și pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Afaceri cu animale de companie, pe lista start-up-urilor de succes din Marea Britanie

Platforma Scooch este dedicată bunăstării animalelor de companie și este bazată pe inteligența artificială, clasându-se pe locul 39 în listă. Furnizorul de hrană pentru animalele de companie cu proteine din insecte Grup Club s-a clasat pe locul 73, iar la mică distanță, pe locul 75, a fost plasat PetProov, pentru ideea de tehnologie de verificare a bunăstării animalelor de companie.

Scooch este o platformă care oferă sfaturi de îngrijire personalizată și preventivă prin controale medicale. Aceste servicii, disponibile în baza unui abonament, au fost concepute cu ajutorul inteligenței artificiale, lucru ce conferă un acces mai facil la planuri de îngrijire și medici veterinari specializați.

Platforma oferă, de asemenea, suplimente, hrană și recompense care vizează anxietatea animalelor, sănătatea articulațiilor și afecțiunile pielii cu care se pot confrunta unele animale.

Grub Club folosește proteine din insecte pentru hrana hipoalergenică propusă. Amprenta ecologică mult mai mică decât a mărcilor tradiționale pe bază de carne este prietenoasă cu sistemul digestiv și cu intestinele animalelor, lucru ce face diferența în ceea ce privește această afacere. Produsele sunt stocate în magazinele Pets at Home și listate la Abel & Cole, Planet Organic și Daylesford Organic.

Platforme dedicate stăpânilor de animale și suplimente eco prietenoase cu stomacul

PetProov se descrie ca fiind prima platformă de verificare a gradului de bunăstare a animalelor de companie din Marea Britanie. Prin verificările de identitate, validarea independentă a documentelor, precum dosarele de vaccinare și colaborările la nivel guvernamental se previn escrocheriile și se protejează atât animalele de companie, cât și proprietarii lor.

Ajuns la a 18-a ediție, Startups 100, administrat de startups.co.uk, prezintă primele 100 de afaceri la început de drum din Marea Britanie care denotă inovație tehnologică, rezultate financiare remarcabile, schimbări pe piață și o bază solidă de clienți sau urmăritori. Pentru a fi incluse în top, afacerile nu trebuie să fie mai vechi de cinci ani, trebuie să aibă sediul în Marea Britanie și să fie proprietate privată la momentul înscrierii.

„Prin valorificarea la nivel guvernamental, urmărirea stării de bine prin inteligență artificială și proteinele sustenabile din insecte, Scooch, Grub Club și PetProov demonstrează că inovația este cel mai bun antidot la escrocheriile și costurile de mediu care au afectat acest sector. Aceste mărci construiesc un nou standard de încredere și longevitate care va defini următorul deceniu al pieței de animale de companie din Marea Britanie, care valorează 8 miliarde de lire sterline”, notează Zohra Huda pentru petbusinessworld.co.uk.

Citește și: