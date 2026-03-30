Timp de 32 de ani, Cruz Monroy a umblat pe străzile unui orășel de la marginea capitalei Mexicului, cu un turn de colivii mici pline cu un „curcubeu” de păsări. Criticile tot mai mari fac această muncă ambulantă să fie abandonată, transmite Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Melodiile cardinalilor roșii, ale papagalilor verzi și albaștri și ale cintezelor multicolore umplu zilele „pajareros” sau vânzătorilor ambulanți de păsări, ca el.

Actul de a vinde păsări în stive de colivii – uneori mult mai înalte decât bărbații care le transportă – datează de generații întregi. Sunt de mult timp un punct de reper în piețele mexicane și se numără printre cei 1,5 milioane de vânzători ambulanți care lucrează pe străzile din Mexic, scrie Associated Press.

„Auzind cântecele lor, oamenii se bucură”, a spus Monroy, sunetele a zeci de cântece de păsări răsunând peste el din casa sa din orășelul său din afara capitalei Mexicului, unde îngrijește și crește păsările. „Aceasta este tradiția noastră, tatăl meu a fost și el vânzător de păsări”.

Pajareros dispar încet de pe străzile Mexicului

În timpul sărbătorii catolice Duminica Floriilor, sute de pajareros din toată țara se adună în Mexico City și decorează stive de colivii înalte de 3 metri, împodobindu-le cu flori strălucitoare, beteală și imagini ale Fecioarei din Guadalupe, sfântul patron al Mexicului.

Aceștia merg kilometri întregi pe străzile capitalei cu păsările și familiile lor până la bazilica emblematică a orașului.

Dar pajareros au dispărut încet de pe străzi în ultimii ani, din cauza restricțiilor tot mai mari impuse de autorități și a criticilor dure din partea grupurilor pentru drepturile animalelor, care numesc această practică un act de abuz și trafic de animale.

Monroy și alții spun că nu capturează păsări precum papagalii și altele interzise de autoritățile mexicane – care spun că speciile tropicale sunt „păsări sălbatice, nu animale de companie” – adesea cresc singuri păsările pe care le dețin și au grijă de animalele lor. În ciuda acestui fapt, Monroy a spus în familia sa că tradiția este pe cale de dispariție.

Tradiția se stinge

În fața hărțuirii din partea autorităților și a criticilor tot mai mari, el a spus că își dorește ca propriii săi fii să găsească o muncă mai stabilă.

„Din cauza restricțiilor și a hărțuirii din partea anumitor autorități, mulți prieteni au abandonat vânzarea de păsări”, a spus Monroy. „Pentru copiii mei, nu mai este o muncă stabilă. Trebuie să căutăm alte alternative”.