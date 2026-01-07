Un spital veterinar salvează gratuit animalele rănite sau bolnave, apoi le eliberează în natură. Cum funcționează acest program

La centrul de îngrijiri al Școlii Veterinare din Maisons-Alfort (Paris, Franța), animalele bolnave beneficiază de tratament gratuit. Cum funcționează acest program.

Tratament gratuit animalelor sălbatice

Nu este ceva neobișnuit atât în orașe, cât și în zonele rurale să întâlnești o pasăre rănită sau un mamifer izolat. Însă, în astfel de situații, puțini oameni știu cum să acționeze fără să agraveze problema. În Île-de-France există un loc special dedicat acestor cazuri de animale rănite sau bolnave.

La Maisons‑Alfort, în Valea Marnei, Centrul universitar veterinar pentru fauna sălbatică (CHUV‑FS) tratează gratuit animalele sălbatice rănite, slăbite sau orfane. Acest spital este găzduit în cadrul Școlii Naționale Veterinare de la Alfort (EnvA) și funcționează cu sprijinul asociației Faune Alfort. În fiecare an sunt aduse și tratate mii de animale, care apoi sunt eliberate în natură odată ce starea lor de sănătate le permite, notează Sortiraparis.

Animalele exotice sau de companie nu sunt primite

Centrul de îngrijiri al Școlii Veterinare din Maisons-Alfort se ocupă de animalele din Île‑de‑France: păsări urbane, rozătoare mici, reptile și amfibieni, cu condiția să fie cu adevărat parte a faunei sălbatice europene. Animalele exotice sau de companie nu sunt primite.

Obiectivul centrului medical este ca animalele să revină în habitatul lor natural. Îngrijirile sunt realizate de o echipă formată din medici veterinari, studenți în pregătire și voluntari cu experiență. Toți sunt coordonați de școala veterinară, asigurând astfel un tratament serios și adecvat nevoilor animalelor.

Este important de menționat că aceste servicii sunt posibile datorită generozității persoanelor fizice. Donațiile, fie ele ocazionale sau constante, contribuie la achiziția de echipamente, mâncare și la menținerea operațiunilor zilnice ale centrului veterinar.

Dacă vezi un animal sălbatic în dificultate, vizibil rănit, imobilizat sau expus unui pericol iminent, pune-l într-o cutie sau pe un carton curat. Centrul veterinar recomandă să îi oferi puțină apă și hrană, dar fără să forțezi animalul să bea sau să mănânce. Stresul poate fi foarte mare în astfel de situații, așa că cel mai bine este să acționezi cu răbdare și prudență.

Un element crucial pentru fauna din regiunea Île-de-France

CHUV‑FS are un rol valoros în conservarea biodiversității, în special în mediul urban. De asemenea, contribuie la pregătirea noii generații de veterinari și la creșterea conștientizării în rândul populației.

