Un val de frig neașteptat a pus Florida de Sud în alertă, forțând oamenii, animalele și plantele să se adapteze rapid la temperaturi neobișnuit de scăzute.

Restaurantele se încălzesc pentru clienți

La El Toro Loco Ranch, situat lângă Krome Avenue, terasa a rămas deschisă duminică seara, dar cu o modificare vizibilă: au fost amplasate lămpi încălzitoare pentru a menține confortul clienților, pe măsură ce termometrele au coborât aproape de zero grade Celsius.

Chiar și așa, clienții au continuat să vină. „Dacă tot trebuie să îndur acest frig, mai bine aș fi pe munte la snowboarding sau schi”, a spus Billy Casimir, din Miami.

În lipsa pârtiilor de schi din Florida, oamenii s-au echipat cu haine groase de iarnă. „Uitați-vă la mine, port o geacă Moncler, aceeași pe care o iau când merg la schi în Utah. E ridicol”, a adăugat Brody DeBrino, din Boca Raton, notează CBS News.

Personalul restaurantului spune că afacerea nu a încetinit: „Nu ne-am oprit deloc, am fost ocupați toată ziua”, spune Rosanna Gonzalez. „Toată lumea a venit cu pulovere, jachete și haine de iarnă”, completează Rosanna Lopez.

Școli și părinți, în alertă pentru copii

Pe măsură ce elevii s-au pregătit să revină la școală, autoritățile din Miami-Dade și Broward County au emis avertizări privind vremea rece pe rețelele sociale, îndemnând părinții să se asigure că micuții sunt bine îmbrăcați.

Adăposturile pentru animale se mobilizează

Frigul nu a afectat doar oamenii. La Miami-Dade Animal Services din Medley, animalele au fost aduse înăuntru pentru siguranță, iar un val de persoane dispuse să adopte temporar a ajutat semnificativ.

„Am trecut de la 130 de câini la mai puțin de 30 astăzi”, spune directoarea serviciului, Annette Jose.

Plantele tropicale, o provocare majoră

În Redland, plantele tropicale s-au confruntat cu un test dificil. La sanctuarul Patch of Heaven, proprietarii le-au acoperit pentru a le salva, deși unele plante au suferit deja daune vizibile.

Recomandări pentru siguranța tuturor

Serviciul Național de Meteorologie avertizează că expunerea prelungită la temperaturi foarte scăzute poate provoca hipotermie. Autoritățile recomandă îmbrăcarea în straturi, purtarea căciulilor, mănușilor și eșarfelor atunci când petreceți timp afară.