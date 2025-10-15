VIDEO EXCLUSIV | Cum îți aranjezi casa astfel încât să fie prietenoasă pentru animale: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea

Ne dorim cu toții ca atunci când primim un cățel sau o pisică în familia noastră, să știm că e în deplină siguranță. Din păcate, locuințele pot ascunde adevărate pericole, unele chiar letale din păcate, așa că este indicat să ținem cont de câteva sfaturi pentru a amenaja casa în care stăm alături de animalul de companie, astfel încât să fie cât mai sigură pentru acesta. În plus, cu mici trucuri, putem crea adevărate spații sigure pentru patrupede. Medicul veterinar Beatrice Ilea a dat câteva exemple, în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Zone sigure pentru câini și pisici

Atât cățeii cât și pisicile adoră să aibă un loc al lor. Un loc unde să se retragă atunci când vor să se relaxeze sau să se odihnească. Fie că le cumpărăm un asemenea spațiu sau îl amenajăm noi, blănoșii vor fi recunoscători și se vor simți „în siguranță”.

Colț de joacă

cu ajutorul unei saltele moi, perne și câteva jucării interactive (mingi, șoricei de pluș, jucării cu recompense)

Colț de relaxare

este un culcuș confortabil, amenajat cu ajutorul păturii preferate sau cu un hamac pentru pisici, așezat lângă fereastră.

Spațiu vertical pentru pisici

mai multe rafturi sau un ansamblu tip „arbore de pisici” le vor crea felinelor un loc perfect pentru cățărare și joacă.

Cum ascunzi cablurile și obiectele periculoase

Unele obiecte aparent banale pentru noi pot fi adevărate pericole pentru necuvântătoare. Astfel, cablurile nu trebuie lăsate la întâmplare prin cameră, ci ele trebuie strânse cu tuburi de protecție sau canale pentru cabluri. De asemenea, medicamentele, produsele de curățenie trebuie ținute în dulapuri închise. Iar plantele toxice pentru animale trebuie evitate, sau poziționate departe de accesul blănoșilor.

Nu în ultimul rând, obiectele mici nu trebuie să stea pe podea – cum ar fi elastice, ace, ori agrafe – fiindcă pot fi înghițite.

Idei de spații mici pentru animale în apartamente

Daca totuși spațiul nu vă permite amenajarea unor zone extinse destinate special animalelor de companie, există soluții:

un colț sub masă sau în balconul închis în care se pune un culcuș poate deveni cu ușurință locul special al animalului;

pentru pisici, orice spațiu vertical, cum ar fi rafturi, pervazuri, dulapuri se poate transforma în locul „lor”. E suficient să poată urca;

pentru câini mici, o cutie de depozitare poate fi cu ușurință transformată în pat.

