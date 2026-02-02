Viralul zilei | Doi câini care își pierd același picior află că sunt frați. Reacția stăpânilor este neprețuită: „Am început imediat să țip” (VIDEO)

Doi câini care își pierd același picior află că sunt frați într-un mod inedit. Stăpânii lor au fost șocați atunci când au aflat, însă imediat și-au dat seama că nu îi mai pot separa pe cei doi blănoși.

Doi câini care își pierd același picior află că sunt frați

În februarie 2024, Jenna și Randy, un cuplu iubitor de animale și fondator al Dog Squad, analizau lista rezidenților de la adăpostul lor municipal. Un pui le-a atras atenția imediat – Bernie, un câine de Pirinei ce aștepta momentul eutanasiei în urma unui accident ce l-a lăsat cu multiple răni și un humerus zdrobit.

Cei doi au salvat câinele, l-au operat și l-au ținut în plasament, sperând să se recupereze astfel încât să poată fi adoptat. La câteva luni după operație însă, Bernie a început să se simtă rău. Corpul lui nu a suportat implanturile metalice, astfel că piciorul său a trebuit amputat. Jenna și Randy nu au putut suporta ideea ca blănosul să fie eutanasiat, astfel că l-au adoptat ei în octombrie același an.

La un an după această întâmplare, în timp ce din nou analizau lista cu cățeii prezenți în adăpost, un chip familiar le-a atras atenția. Era vorba despre un alt câine de Pirinei, pe nume Atticus. Acesta era identic cu Bernie, astfel că pe cei doi i-a atras și mai mult. Și el se afla pe lista câinilor ce urmau eutanasiați, după ce a fost găsit cu o lăbuță lipsă și o infecție osoasă severă.

„Din momentul în care l-am întâlnit pe Atticus, conexiunea a fost instantanee – deși încă ne este greu să exprimăm în cuvinte de ce a fost atât de puternică”, au explicat cei doi pentru thedodo.com.

Câinele a fost dus de cuplu la veterinar, unde au aflat că trebuie să i se amputeze piciorul – același picior ca al lui Bernie. Atticus a fost luat în plasament în perioada de recuperare, apoi Jenna și Randy au decis să i-l prezinte lui Bernie, dată fiind și asemănarea dintre cei doi.

Legătura lor este acum indestructibilă

Surpriza a fost atunci când cățelul a reacționat total diferit față de cum o făcea de obicei.

„De obicei, lui Bernie nu-i plac câinii masculi de talie mare. Dar când l-a întâlnit pe Atticus, a dat din coadă. S-au adulmecat unul pe altul, dând din coadă la nesfârșit, și imediat au părut să găsească alinare unul în celălalt. Nu-l mai văzusem niciodată pe Bernie reacționând așa. A fost instantaneu, ca și cum ar fi știut”, a mai povestit Jenna.

Curioși, cei doi au comparat ADN-ul lui Bernie și Atticus printr-un kit numit Wisdom Panel. Astfel au aflat că cei doi căței sunt…frați vitregi. Pe lângă alte rude, lista prezenta clar legătura dintre noii cei mai buni prieteni.

„Când l-am văzut pe Bernie trecut ca fiind fratele lui vitreg, am înlemnit — și apoi am început imediat să țip. „Ne-a lăsat cu adevărat fără cuvinte. Părea ireal. Statistic imposibil. Deodată, atâtea lucruri au căpătat sens: legătura dintre ei, confortul pe care îl aveau unul față de celălalt, familiaritatea pe care nu o puteam explica”, a continuat Jenna povestea incredibilă a celor doi câini.

Deși pot trăi fără probleme în case separate, Bernie și Atticus se bucură de fiecare dată de timpul și activitățile petrecute împreună, până când acesta din urmă își va găsi o familie permanentă.

