Segmentul animalelor de companie a fost principalul motor de creștere pentru compania de sănătate animală Virbac în anul fiscal 2025. Rezultatele financiare arată o evoluție solidă la nivel global, în special în America de Nord și America Latină, în ciuda provocărilor generate de fluctuațiile valutare.

Venituri în creștere pentru Virbac în 2025

Virbac a raportat o creștere a veniturilor de 4,8% față de anul precedent, ajungând la 1,46 miliarde de euro în anul fiscal 2025. Compania subliniază că rezultatele au fost afectate de „presiuni valutare semnificative”, în special în America Latină, regiunea IMEA (India, Orientul Mijlociu și Africa) și zona Pacificului.

Cu toate acestea, excluzând efectele cursului valutar, creșterea reală a veniturilor a fost de 8,7%, semn că cererea pentru produse de sănătate și nutriție pentru animale rămâne puternică, notează GlobalPETS.

Achiziții strategice care susțin performanța

Rezultatele Virbac au fost susținute și de achiziții importante realizate în 2024:

compania japoneză Sasaeah , achiziționată în aprilie;

compania turcă Mopsan , preluată în decembrie.

Aceste achiziții au contribuit cu 0,8, respectiv 0,6 puncte procentuale la creșterea totală a veniturilor.

În trimestrul al patrulea din 2025, Virbac a înregistrat venituri de 362 milioane de euro, marcând o creștere de 2,1% la cursuri de schimb curente.

America de Nord, liderul creșterii globale

Animalele de companie, vedetele pieței nord-americane

America de Nord a fost regiunea cu cea mai puternică evoluție, cu un avans de 14,7% la curs constant (CERS). Segmentul animalelor de companie a crescut spectaculos, cu 24,2%, susținut de:

lansări de produse noi;

rezultate foarte bune în gamele de stomatologie veterinară , dermatologie și produse de nișă.

Creșterea a fost parțial temperată de o scădere de 33,5% în zona de producție pentru terți (contract manufacturing), cauzată de întârzieri ale comenzilor.

Evoluții regionale: Europa, America Latină și Asia

Europa și America Latină, creșteri similare

Atât Europa, cât și America Latină au raportat o creștere de 7,5% la curs constant.

În Europa, segmentul animalelor de companie a avansat cu 7,8%, fiind susținut în special de:

hrană pentru animale de companie;

produse dermatologice;

soluții pentru reproducere.

În America Latină, segmentul pet a crescut cu 13,3%, cu Mexic (+19%) și Colombia (+23%) drept principale motoare de creștere.

Asia de Est și Pacific

Asia de Est a înregistrat o creștere de 3,3%, majoritatea piețelor fiind pe plus, cu excepția Vietnamului, afectat de epidemia de pestă porcină. Segmentul animalelor de companie a condus regiunea, cu un avans de 5,2%.

Regiunea Pacificului a avut o evoluție aproape stabilă (+0,1%). Australia a scăzut cu 1,6%, pe fondul competiției mai intense și al reducerii stocurilor de către marii distribuitori, însă activitatea s-a îmbunătățit în a doua jumătate a anului. Noua Zeelandă a încheiat 2025 cu o creștere de 5,7%, datorită extinderii gamei de produse nutriționale și vânzărilor mai mari de antibiotice.

O achiziție importantă pentru sănătatea pisicilor

În decembrie 2025, Virbac a achiziționat brandul Thyronorm, un produs specializat pentru tratamentul hipertiroidismului felin, o afecțiune care afectează peste 10% dintre pisicile în vârstă.

Brandul generează aproximativ 15 milioane de euro anual. Virbac va distribui produsul direct în:

Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă (sub numele Thyronorm);

Statele Unite (sub numele Felanorm).

În Europa, distribuția va fi preluată treptat de Virbac de la parteneri precum Boehringer Ingelheim și Elanco.

Perspective pentru 2026

Pentru anul fiscal 2026, Virbac estimează o creștere a veniturilor între 5,5% și 7,5%, la cursuri de schimb constante. De asemenea, compania se așteaptă ca marja EBIT ajustată să se situeze în jurul valorii de 17%.