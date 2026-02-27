Călătoriile cu animalele de companie devin mai ușoare pentru australienii care zboară, după ce Virgin Australia a anunțat extinderea programului „Animale în Cabina Avionului”. Programul permite pisicilor și câinilor să călătorească alături de stăpânii lor pe anumite rute interne.

Programul Pets in Cabin ajunge la noi aeroporturi

Lansat în octombrie anul trecut, programul a atras rapid atenția călătorilor care nu doresc să își lase animalele acasă. În curând, serviciul va primi 1.000 de pasageri blănoși, semn al interesului ridicat al australienilor de a-și lua prietenii patrupezi în vacanțe sau vizite, notează news.com.au.

Până acum, programul era disponibil pentru pisici și câini de talie mică pe zboruri între Melbourne, Gold Coast și Sunshine Coast. Cu aprobarea autorităților aeroportuare, după Paște, vor fi incluse și zborurile către și dinspre Adelaide, South Australia și Launceston, Tasmania.

Siguranță și reguli stricte pentru animalele de companie

Libby Minogue, directorul de marketing și operațiuni pentru clienți la Virgin Australia, a declarat:

„Răspunsul la programul nostru, unic în Australia, a depășit cu mult așteptările, arătând cererea reală pentru acest serviciu. Pentru mulți australieni, animalele fac parte din familie, iar posibilitatea de a călători împreună elimină un obstacol major în planificarea unei vacanțe sau a unei vizite la cei dragi. Dorința noastră de a continua serviciul reflectă cât de bine a fost primit de clienți.”

Programul respectă reguli stricte: fiecare zbor poate transporta maximum patru animale și acestea trebuie să fie ținute în cuști de transport, cu o greutate maximă de 8 kg, inclusiv cușca.

Această inițiativă face ca vacanțele și vizitele în Australia să fie mai prietenoase pentru animalele de companie și pentru stăpânii lor, oferind un serviciu unic pe piață.