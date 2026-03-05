Odată cu schimbarea anotimpului, specialiștii au întocmit o listă cu zece sfaturi pentru a susține sănătatea animalului tău de companie în anul 2026. Află tot ce trebuie să faci ca să ai un patruped vioi și dornic de joacă.

Zece sfaturi pentru a susține sănătatea animalului tău de companie

Conform statisticilor, necesitatea desfășurării jocurilor în natură este tot mai mare. Un sondaj realizat pe 2.000 de proprietari de animale de companie, realizat de specialiștii în hrană naturală pentru animale de companie Bella+Duke, a dezvăluit o problemă gravă serioasă. Nu mai puțin de 48% dintre câinii din Marea Britanie sunt supraponderali, iar 6% sunt chia obezi. Cel mai îngrijorător este faptul că 33% dintre stăpânii de câini nu știu care ar trebui să fie greutatea ideală a animalului său.

Pentru a ajuta proprietarii și animalele să revină la un stil de viață sănătos, Carolanne Cicero, consultantul veterinar intern de la Bella + Duke , a împărtășit 10 sfaturi esențiale pentru menținerea sănătății animalelor în această primăvară.

În funcție de talie, un câine trbeuie să aibă o anumită greutate. Puteți observa și singuri acest lucru: ar trebui să puteți simți coastele câinelui fără să apăsați, dar și să vedeți o talie vizibilă. Dacă nu sunteți singuri, vă puteți consulta cu medicul veterinar. Dacă greutatea lui depășește norma, încercați să adaptați dieta și frecvența activităților fizice.

Pentru a evita comportamentele nocive, cum ar fi sedentarismul sau mâncatul excesiv, animalul trebuie stimulat atât fizic, cât și psihic. Adaptați jocurile și transformați-le în antrenamente eficiente, cum ar fi vânătoarea sau noi trucuri.

Și bolile dentare, foarte frecvente, pot fi prevenite. Pe lângă folosirea unei paste de dinți speciale pentru animale, puteți să oferiți câinelui și oase crude. Acestea curăță în mod natural dinții și gingiile, dar și ocupă timpul și mintea animalului, notează companionlife.com.

Ce să faci în 2026 pentru un patruped energic

Adăugați rutinei câinelui și exerciții fizice care se potrivesc vârstei, taliei și rasei animalului. În timp ce câinii pot avea nevoie de plimbări zilnice, pisicile se pot simți foarte bine dacă au stâlpi de cățărat. Un alt sfat al specialiștilor este asigurarea că animalul nu se pierde, iar în cazuri extreme se poate întoarce acasă fără probleme. Acest lucru este posibil prin microcipare, obligatorie pentru câini de la 8 săptămâni și de la 20 de săptămâni în Regatul Unit.

Periajul blănii este, de asemenea, un răsfăț necesar. Acest gest îndepărtează părul mort și menține blana sănătoasă și strălucitoare. Ajută, în plus, și la observarea pielii în cazul apariției unor umflături sau iritații. Tăierea unghiilor poate preveni creșterea dureroasă și poate ajuta modul în care animalul merge.

Vizitele la veterinar nu ar trebui făcute doar la nevoie, ci periodic, tocmai pentru a ajuta la depistarea din timp a potențialelor probleme. Nu în ultimul rând, socializarea constantă ajută sănătatea mentală a animalelor. Fie că este vorba despre interacțiuni cu alți câini în parc sau prezența fizică umană în confortul casei, dragostea și atenția consolidează cu succes legătura dintre om și animal.

