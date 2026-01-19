Articole / Reportaje

Zeci de câini și pisici, binecuvântați cu apă sfințită în Madrid (VIDEO)

Raluca Alexe 19 ianuarie 0 comentarii
caini in biserica sursa foto: Hepta

A fost sărbătoare în Madrid, unde zeci de câini și pisici au fost binecuvântați cu apă sfințită la Biserica Sfântul Anton, cel cunoscut și ca ocrotitorul animalelor.

Câini și pisici, binecuvântați în Madrid

Ceremonia de sfințire a necuvântătoarelor a început sâmbătă dimineață, unde preoții catolici au rostit slujbe și au binecuvântat animale, fie de companie, fie de fermă. Ceremonia organizată an de an a avut loc pe treptele din fața bisericii.

„Este o cățelușă care ne-a fost dată acum șase ani de o familie, care nu putea avea grijă de ea, așa că am adoptat-o ​​și de atunci ne-a ținut o companie minunată”, a spus un participant, potrivit news4jax.com.

Această sărbătoare are drept scop nu doar celebrarea Sfântului Anton, ci și darea de sănătate și protecție animalelor pentru anul care urmează. În timpul ceremoniei, care s-a mutat în interiorul bisericii, fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională, potrivit imaginilor postate de No Comment TV pe YouTube.

„E minunat! Este o tradiție atât de frumoasă, care în Franţa nu există, iar eu vin în fiecare an!”, a afirmat un alt participant.

sursa foto: Hepta

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

