În timp ce unii proprietari încearcă să facă compromisuri pentru a-și îngriji patrupezii, există și stăpâni care ar da 80.000 de dolari pe o bijuterie pentru câini. Milionarii cu siguranță nu dau înapoi de la a-și răsfăța prietenii blănoși, mai ales că acum există accesorii special concepute pentru ei.

80.000 de dolari pe o bijuterie pentru câini

În lumea animalelor de companie a apărut un nou trend, acela al bijuteriilor scumpe. Recent, o casă de bijuterii din New York a lansat o colecție dedicată exclusiv câinilor, cu coliere realizate manual din aur de 18 karate și diamante autentice, potrivit latimes.com.

Cel mai ieftin produs de acest fel costă aproximativ 1.435 de dolari, vorbind despre charm-uri sau accesorii mici. În paralel, colierele elaborate pot ajunge la aproape 80.000 de dolari, în funcție de design și numărul pietrelor prețioase.

Creatoarea brandului, Racheli Waters Shamir, spune că ideea nu a apărut ca un simplu capriciu de lux, ci din relația personală cu propriii câini adoptați. Ea susține că piesele sunt concepute ca bijuterii adevărate, nu simple accesorii pentru animale, fiind realizate cu aceleași standarde de design și durabilitate ca piesele destinate oamenilor.

În spatele acestui aparent capriciu stă o cauză nobilă. Potrivit companiei, 10% din profit este donat adăposturilor pentru câini din New York, încercând astfel să combine luxul cu o componentă caritabilă.

Apariția acestor produse reflectă și un fenomen mai larg din industria animalelor de companie, cunoscut drept „pet humanization”. Acest termen explică tendința tot mai răspândită de a trata animalele ca membri ai familiei și de a investi în produse premium pentru ele.

