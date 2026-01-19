O nouă serie de accesorii dedicate animalelor de companie și echipamentului personal a fost lansată în Israel, oferind posibilitatea de a folosi în mod eficient AirTag-urile Apple pentru urmărirea pisicilor, câinilor, bagajelor sau a altor obiecte personale. Aceste accesorii sunt gândite să se integreze perfect în viața de zi cu zi și să răspundă nevoii tot mai mari de siguranță și liniște.

De la gadget pentru chei la siguranță pentru animale și copii

Ce a început ca un simplu gadget pentru localizarea cheilor a devenit, în ultimul an, un instrument esențial pentru siguranța copiilor și animalelor de companie. Combinația dintre tehnologia AirTag și realitățile complexe de securitate și climă din Israel a dat naștere unei noi generații de accesorii de tracking, care depășesc sfera lifestyle-ului și intră în domeniul siguranței personale, notează The Jerusalem Post.

Locuitorii din Israel nu mai caută doar obiecte pierdute; ei caută liniștea sufletească că cei dragi – fie copii, câini sau pisici – sunt în siguranță.

Nevoia de soluții de urmărire devine tot mai importantă

În contextul actual din Israel, sunetele sirenelor, ecourile exploziilor și incidentele de securitate neașteptate pot provoca panică la animale, determinându-le să fugă de acasă sau de pe traseul de plimbare. În plus, lunile de iarnă aduc tunete și fulgere, care reprezintă factori declanșatori pentru câinii speriați.

Ca răspuns la această nevoie, au apărut pe piața israeliană accesorii dedicate, precum cele de la brandul elago, disponibile prin lanțul iStore. Acestea permit integrarea AirTag-urilor în coliere într-un mod discret și sigur, spre deosebire de brelocurile agățate, folosite până acum. Accesoriile sunt gândite pentru durabilitate și confort, astfel încât urmărirea rapidă să fie posibilă în momente de stres.

Ce spun experții despre tehnologia AirTag pentru animale

Haim Zagori, CEO al lanțului iStore, afirmă că publicul israelian adoptă tehnologia ca răspuns la nevoia de certitudine. Observa o schimbare profundă în modul de utilizare a acestor dispozitive: nu mai sunt doar soluții pentru întrebarea „unde sunt cheile?”, ci reprezintă dorința reală de a ști că copiii, câinele sau echipamentele personale se află într-un loc sigur. Cererea pentru astfel de produse crește semnificativ, pe măsură ce oamenii caută accesorii dedicate, care să fie estetice, dar și funcționale.

Accesorii care combină eleganța cu utilitatea

Dezvoltarea acestei categorii reflectă trecerea de la simpla idee de „accesoriu” la un stil de viață conectat și sigur. Pe lângă colierele dedicate, disponibile la aproximativ 69 NIS, pe piața israeliană se pot găsi și AirTag-uri minimaliste pentru bagaje și echipamente tehnologice, precum și serii Apple proiectate să îmbine eleganța cu necesitatea practică de urmărire.

Într-o lume în care incertitudinea crește, posibilitatea de a ști mereu unde se află cei dragi devine o nevoie de bază, nu doar o tehnologie la modă.