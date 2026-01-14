Tuya Smart, furnizor global de servicii AI în cloud, a lansat oficial Aura, primul său robot companion pentru animale de companie, alimentat de inteligență artificială, în cadrul CES 2026, cea mai mare expoziție de electronice de consum din lume.

De ce animalele noastre au nevoie de mai mult decât hrană

Animalele de companie au devenit membri importanți ai familiei și adevărați tovarăși emoționali pentru oameni. Totuși, nevoile lor emoționale sunt adesea trecute cu vederea. Dacă pisica sau câinele tău începe să se ascundă sub pat, să se lingă excesiv sau să ignore recompensele, aceste schimbări aparent mici pot fi semnale de stres sau anxietate.

Studiile arată că perioadele lungi de singurătate pot provoca anxietate, depresie și probleme de comportament la animale. În timp ce dispozitivele smart tradiționale pot gestiona hrănirea sau supravegherea, ele nu reușesc să răspundă nevoilor emoționale ale animalelor.

Aura a fost creată pentru a schimba acest lucru: nu doar să hrănească animalele, ci să le înțeleagă, să le observe și să le țină companie, notează AI Insider.

Aura – un „majordom” inteligent pentru animale

La standul Tuya din CES 2026, Aura a atras imediat atenția vizitatorilor. Robotul integrează mai multe module esențiale:

Modul vocal IPC pentru interacțiune inteligentă

Module interactive pentru joacă și hrănire

Modul de mobilitate robotică

Stație combinată de hrănire și încărcare

Cu ajutorul tehnologiei GenAI, Aura poate prelua diverse roluri, aducând o nouă eră în domeniul companionilor AI pentru animale.

„Translatorul emoțiilor” pentru animale

Prin analiza comportamentului și recunoașterea sunetelor, Aura poate interpreta cu acuratețe starea emoțională a animalului tău: vesel, anxios, singuratic sau relaxat. Proprietarii primesc rapoarte emoționale în timp real pe telefonul mobil, ceea ce le permite să înțeleagă cu adevărat sentimentele animalului, chiar și atunci când nu sunt acasă.

Partener de joacă interactiv

Aura oferă:

joacă cu laser

distribuirea recompenselor

sunete simulate de animale

ochi animați expresivi și mimică facială

interacțiune vocală inteligentă

Astfel, experiența animalelor trece de la interacțiunea cu un dispozitiv rece la legătura cu un companion atent și prietenos.

Fotograf de familie dedicat

Cu recunoaștere AI și urmărire inteligentă, Aura surprinde automat momentele memorabile ale animalului: de la explozii de energie la somnuri liniștite sau jocuri. Robotul poate crea și videoclipuri scurte, ajutând proprietarii să păstreze amintiri prețioase și să consolideze legătura emoțională cu animalul.

Explorator mobil al casei

Dotat cu navigație autonomă V-SLAM, vedere binoculară și algoritmi de recunoaștere a obiectelor AIVI, Aura se deplasează liber prin casă, căutând proactiv animalele pentru a interacționa cu ele. Când bateria scade, se întoarce singur la stația de încărcare, asigurând companie continuă 24/7.

Conectare la servicii locale pentru animale

Aura nu se limitează doar la companie. Prin ecosistemul Tuya și rețeaua de servicii locale, robotul poate accesa servicii precum:

îngrijire și sănătate

dresaj și comportament

îngrijire și grooming

personalizare și implicare în comunitate

Astfel, devine o platformă completă pentru viața centrată pe animalul de companie.

De la companie la servicii inteligente în casă

Aura redefinește tehnologia pentru animale, combinând compania emoțională cu servicii proactive și integrare în ecosistemul smart al casei. Aceasta pune bazele aplicațiilor viitoare pentru îngrijirea vârstnicilor, monitorizare și conectivitate familială.

Debutul la CES 2026 subliniază inovația Tuya în AI și robotică și viziunea pe termen lung pentru o viață inteligentă, în care tehnologia devine cu adevărat un companion de nădejde.