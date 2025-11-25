Un studiu amplu a descoperit că aproape unul din 15 cazuri de abuz domestic din Anglia și Țara Galilor include referiri la cruzimi reale sau amenințări la adresa animalelor de companie. Analiza, realizată de Centrul Național pentru Violență Domestică (NCDV), evidențiază o legătură constantă între abuzul asupra oamenilor și răul făcut animalelor.

Legătura dintre abuzul domestic și cruzimea asupra animalelor

NCDV a analizat 64.046 de declarații martor anonim în ultimele șapte ani, constituind una dintre cele mai mari colecții de dovezi oferite de supraviețuitori. Organizația, care a sprijinit aproximativ 30% din toate ordinele de protecție emise în 2024, a identificat o corelație de 6,51% între abuzul domestic și cruzimea asupra animalelor în cadrul eșantionului, notează DogsToday.

Charlotte Woodward, șefa Departamentului de Formare și Dezvoltare de la NCDV, spune că aceste cifre probabil subestimează realitatea, din cauza diferențelor în definițiile legale și în modul de raportare a datelor.

„Animalele de companie – pisici, câini, iepuri sau cai – nu sunt doar animale pentru mulți dintre noi, ci membri iubiți ai familiei. Din păcate, abuzatorii știu că pot profita de legătura emoțională puternică dintre victime și animalele lor pentru a-și maximiza controlul coercitiv și tortura fizică sau psihică.”

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Mărturiile supraviețuitorilor includ amenințări cu uciderea sau rănirea animalelor, acte de violență folosite ca metodă de control și incidente de cruzime extremă. Dovezile descriu câini aruncați din mașini, morminte de animale profanate și atacuri fatale asupra animalelor.

Un martor a declarat:

„Când cei de la locuințe au spus ‘fără animale de companie’, m-am întors acasă. Mi-am ales câinele pentru că ea m-a ales întotdeauna pe mine.”

Alte exemple includ amenințări de a îneca pisici, fotografii cu agresori ținând arme lângă cai și amenințări de a băga un câine într-un uscător. Alte cazuri descriu pui strangulați, pisoi sufocați și câini bătuți sau loviți până la moarte. Woodward a caracterizat aceste relatări drept „un catalog sumbru de cruzime” care reprezintă și un obstacol major pentru victimele care se tem să-și lase animalele în urmă.

Protejarea animalelor, parte integrantă a luptei împotriva abuzului domestic

NCDV susține că siguranța animalelor ar trebui să fie integrată în toate evaluările de risc pentru abuz domestic. Woodward a subliniat:

„Am crezut dintotdeauna că protejarea oamenilor nu poate fi separată de protejarea animalelor pe care le iubesc. Acum trebuie să acționăm pe baza dovezilor oferite de acest studiu.”

De asemenea, veterinarilor li se acordă un rol tot mai important în recunoașterea și răspunsul la semnele de abuz, iar organizația cere sprijin și instruire pentru aceștia. Se solicită, totodată, opțiuni de locuințe care acceptă animale, programe de îngrijire temporară și ghiduri clare pentru echipele de protecție multidisciplinare.

NCDV susține în continuare Ruby’s Law, o campanie care urmărește protecția explicită a animalelor de companie prin ordine civile de protecție. Organizația colaborează cu parteneri precum Dogs Trust Freedom Initiative, Refuge4Pets, Lifeline Project de la Cats Protection și Protect People, Protect Pets de la Naturewatch pentru a îmbunătăți instruirea, conștientizarea și suportul practic.

„Numai combinând eforturile serviciilor sociale, furnizorilor de locuințe, cabinetelor veterinare, organizațiilor de protecție a animalelor, factorilor de decizie și forumurilor de siguranță putem asigura că nimeni nu trebuie să aleagă între siguranța personală sau familială și animalele de companie,” a încheiat Woodward.