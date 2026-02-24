Un adăpost fals de animale din Marea Britanie a fost închis, iar proprietarul arestat, după ce zeci de câini și o pisică au murit de foame. Individul se dădea drept iubitor de animale în fața stăpânilor, însă doar lua banii, neoferind îngrijire reală necuvântătoarelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Adăpost fals în Marea Britanie, închis după ce zeci de câini au murit

Un bărbat de 26 de ani, pe nume Oaveed Rahman, a pretins că administrează un centru pentru animale – Save a Paw – în Crays Hill, Essex. Individul a fost condamnat la cinci ani de închisoare, după ce oamenii legii au descoperit că zeci de animale au fost ținute în condiții inumane, fiind neîngrijiți și înfometați. Din păcate, 41 de câini și o pisică au murit din cauza lipsei de hrană și apă.

Tânărul se prezentase în fața oamenilor drept un iubitor de animale și salvator al acestora. Cerea însă bani pentru a reloca sau antrena animale. În realitate însă, acestea erau ținute în condiții improprii, prin murdărie, fără acces la mâncare sau apă. Patrupedele supraviețuitoare au fost nevoite să trăiască printre rămășițele celor decedate, unele fiind chiar închise în spații înguste, ce au facilitat moartea.

Primele percheziții au avut loc în mai 2025, când autoritățile au întâmpinat un miros greu de suportat pe proprietate, trupuri fără viață împrăștiate prin grădină și adăposturi improvizate în care erau animale moarte. Veterinarul de la fața locului a descris scenele ca fiind „cel mai înfiorător lucru” văzut de el vreodată.

Le-a luat banii și animalele dragi

Cruzimea lui Rahman nu s-a oprit aici. I-a înșelat pe proprietarii animalelor, cerându-le peste 300 de lire pentru serviciile de relocare, pe lângă donații, sub promisiunea că va avea grijă de necuvântătoare și le va găsi noi case. Potrivit anchetatorilor, citați de Daily Mail, bărbatul – care folosea numele Obi, obținea astfel circa 15.000 de lire pe lună. După un timp, acesta nu mai putea fi contactat de proprietari sau chiar bloca numerele celor care i-au dat banii și animalele.

După mai multe termene, procesul s-a încheiat cu condamnarea bărbatului la cinci ani de închisoare. După acest caz, autoritățile au transmis că este foarte important să se reglementeze concret centrele de relocare și adăposturile de animale pentru ca, în viitor, să prevină astfel de tragedii și pentru a proteja animalele vulnerabile de abuzuri.

Citește și: