Adăpostul de câini al Ploieştiului va fi extins: Primarul Mihai Poliţeanu spune că nu se recurge la eutanasierea animalelor

Adăpostul de câini aflat în administrarea Primăriei Ploieşti va fi extins, primarul Mihai Poliţeanu afirmând, joi, că Ploieştiul este una dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din ţară care nu recurg la eutanasierea animalelor, transmite Agerpres.

Adăpostul de câini al Ploieştiului va fi extins

Consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară, documentaţia tehnică – faza Studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie.

“Parcul ‘Constantin Stere’ (cel în incinta căruia funcţionează adăpostul de câini – n.r.) are, la momentul acesta, circa 4.000 de câini în adăpost. Suntem unul din cele două UAT-uri din ţară care nu recurge la metoda eutanasierii câinilor. Deşi există posibilitatea legală după 14 zile să recurgem la eutanasierea câinilor, ni se pare inuman şi barbar să facem acest lucru, deşi majoritatea adăposturilor de câini fac acest lucru”, a afirmat primarul Poliţeanu, în cadrul şedinţei.

De asemenea, edilul ploieştean a arătat că ONG-urile de profil au fost invitate la o dezbatere cu privire la acest proiect, dar niciun ONG nu a fost prezent.

Conform proiectului, valoarea investiţiei, care include şi modernizarea clădirii administrative, este estimată la circa 13 milioane de lei.